»Če je kdo zdaj kužen, naj mi da 'na privat', da pridem na kavo«

Pomislite na posledice!

Država sprejema ukrepe, da bi zajezila virus, na drugi strani pa vedno znova določa izjeme, za katere postavljena pravila ne veljajo. Tudi zato verjetno sledi sklep, ki ga je zapisal na enem od spletnih omrežjih, da vladni ukrepi zamejujejo okužbo, hkrati pa jo tudi spodbujajo. Zakaj tako, pa več v nadaljevanju.Vlada je pred dnevi, prvič, od kar smo v epidemiji, prepovedala potovanja v države, ki so na rdečem seznamu. Seveda obstajajo izjeme: prebolevniki in cepljeni (pa še nekaj drugih izjem je, vendar za povprečnega Slovenca niso pomembne). Iz tujine se je v državo mogoče vrniti tako, da odidete v 10-dnevno karanteno, z negativnim PCR-testom, ki ni starejši od 48 ur, potrdilom o pozitivnem PCR-testu, ki je starejši od 21 dni in od njegovega nastanka ni minilo več kot šest mesecev, ali z dokazilom o cepljenju.Izstop iz države in vstop vanjo imata v preseku cepljene in prebolevnike, ki jih pravila ne omejujejo. A cepljenje v Sloveniji poteka relativno počasi, zato nekatetri razmišljajo, da je zanje edini način, kako si zagotoviti neomejena popotovanja brez finančnih posledic – prebolevanje bolezni. Že nekaj časa po Sloveniji krožijo govorice, da naj bi se nekateri namerno okuževali s koronavirusom (ali si to vsaj želeli in o tem tudi javna izražajo stališča) zaradi ugodnosti, ki jih ta kasneje prinaša, v tujini pa poročajo celo o koronazabavah. Tudi v uredništvu smo na enem od omrežjih zasledili ta zapis (nelektorirano): »Če je kdo zdaj kužen nej mi da na privat, da pridem na kavo. To, da sem bil eno leto previden mi zdaj hodi v napoto, ker ne smem čez mejo it delat ... cepljen pa verjetno ne bom še do jeseni ...« Pa to ni edini takšen zapis. Tudi prej omenjeni Klemen ugotavlja, da se je pojavila nova praksa: da ljudje v starosti od 25 do 50 let iščejo okužene, da bi se od njih nalezli virusa sars-cov-2. »Tako si želijo zagotoviti večjo svobodo gibanja in normalizacijo življenja.«Mogoče se to komu zdi na prvi pogled priročna rešitev, a se mora zavedati, da so posledice okužbe lahko usodne. V teh dneh smo poročali, da bolnišnično oskrbo zaradi novega koronavirusa potrebuje v povprečju vse mlajša populacija (vzrok za to je lahko iskati tudi v tem, da je od začetka epidemija že veliko starejših precepljenih in prekuženih), vse več pa se govori tudi o posledicah, ki pridejo po prebolevanju bolezni. Omenjajo se strdki, težave z nespečnostjo in utrujenost, nevrološke, pa tudi psihiatrične težave. Namerno okuževanje, kot to počno nekateri starši pri noricah pri otrocih, strokovnjak pri covidu 19 odsvetuje. Vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutuje pred dnevi na okrogli mizi STA ljudem svetoval, naj ne razmišljajo o tako imenovani covidni ruleti oziroma načrtni okužbi, saj da je bolezen nevarna: »Prepričan sem, da bomo jeseni lahko bolj normalno živeli.«