Ogorčena turistka: odslovili so jo zaradi psa

Lastnik restavracije jo je namesto pozdrava odslovil, ker je tja prišla s psom.

Šolta ji bo ostala v slabem spominu. FOTO: JURE ERžen

Otok Šolta, ki je od hrvaškega mesta Split oddaljen uro in pol vožnje s trajektom, tamkajšnji turistični delavci opisujejo zgolj s presežniki. In sicer kot raj na zemlji oziroma kot neodkriti biser Jadranskega morja. A kot kaže izkušnja hrvaške turistke, ki je otok obiskala pred kratkim, ima ta raj eno lepotno napako. In sicer neprijaznost lastnika restavracije v otoškem mestu Rogač. Tja je namreč prispela s svojim psom in hotela na terasi lokala naročiti kosilo.Že takoj na začetku, kot dodaja v zapisu na facebooku, ki so ga objavili na spletni strani hrvaškega Jutarnjega lista, je doživela hladen tuš. Lastnik restavracije jo je namesto lepega pozdrava le opozoril, da s psom v lokal ne bo smela. Pa četudi Šolta velja za kraj, kjer so hišni ljubljenčki povsem dobrodošli. Seveda ga je vprašala, zakaj ne. In dobila odgovor, da zaradi velike pasme psa.»Ampak, ali ne vidite, kaj piše na tem obvestilu?« je lastnika nadalje vprašala in dodala, da njen pes še laja ne. Na obvestilu pred vhodom je namreč navedeno, da je treba pse ves čas imeti na povodcu ter skrbeti, da so ti mirni. Tistega dne je tako restavracijo zapustila povsem razočarana in napovedala, da jo bo ocenila z nič točkami od desetih. Pa tudi, da se tja nikoli več ne bo vrnila. »Sramota!« je sklenila zapis.