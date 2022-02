Na Škotskem odkrili največjega pterozavra

Danes slovi po vidrah in atlantskih mormonih, nekoč pa ga je, kot kaže, poseljeval pterozaver. Na škotskem otoku Skye so namreč že leta 2017 odkrili ostanke jurskega pterozavra, kot so nedavno potrdili, največjega na svetu doslej.

Z razponom kril najmanj 2,50 metra je bil že pred 170 milijoni let veliki in nevarni plenilec, vsekakor pa največji leteči, so navdušeni raziskovalci z univerze v Edinburgu. Strokovnjaki so namreč doslej menili, da so bili pterozavri v tistem obdobju občutno manjši, največjo velikost pa naj bi dosegli šele 25 milijonov let pozneje. A kot se je z zadnjo najdbo izkazalo, so se gromozanske ptice vendarle razvile mnogo prej, kar potrjujejo novoodkriti posmrtni ostanki, ki sestavljajo kar 70 odstotkov celotne živali. Kot pojasnjuje profesor Steve Brusatte, je bila žival ob poginu v najstniških letih in bi v odrasli dobi dosegla še mogočnejšo podobo, razpon kril bi nedvomno presegel tri metre.

Brusatte ocenjuje, da je bil ob poginu v najstniških letih. FOTO: Shasta Marrero/Reuters

Glede na velikost vdolbin v lobanji je imela žival izvrsten vid, z zelo ostrimi zobmi pa je kakor s puščicami nabadala ribe. Najdbo bodo še naprej primerjali z dozdajšnjimi odkritji in si tako ustvarili celovito podobo veličastne živali, katere fosili so sicer izredno redki, so navdušeni strokovnjaki, ki upajo, da bodo odkrili marsikaj novega v evoluciji pterozavra, ki se je iz obdobja jure do krede občutno spremenil. Prve ostanke pterozavra na Otoku in ene prvih na svetu je odkrila arheologinja Mary Anning leta 1828, ki je žival opisala kot letečega zmaja.