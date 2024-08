Oče je poklical policijo. Pozabil je, kje je pustil otroka (2)

Iz Nemčije poročajo o očetu, ki je izgubil otroka. 37-letnik je ure in ure iskal, kje je pustil svojega dveletnega otroka, a se ni mogel spomniti, kje. Zato je poiskal pomoč policije. Moški je v četrtek zgodaj zjutraj zapustil glavno postajo v mestu Karlsruhe s kolesom s pripeto otroško prikolico, je povedala tiskovna predstavnica zvezne policije. Policisti so pregledali posnetke nadzornih kamer in izsledili njegovo gibanje do bližnje železniške postaje, kjer so našli otroka, ki je spal v prikolici.

Otrok ni bil poškodovan

Kasneje se je izkazalo, da je moški okoli 5.40 na železniški postaji parkiral kolo in prikolico z otrokom, navaja Fenix ​​​​Magazine. »Ob 5.30 zjutraj je moški zapustil območje glavne postaje Karlsruhe s kolesom in prikolico. Ob sedmih zjutraj se je vkrcal na hitri vlak v smeri Germersheima. Ob devetih zjutraj se je vrnil na vlak, nato pa je ob 10.30 prosil policijo za pomoč pri iskanju otroka. Po pregledu posnetka smo ga okoli 11. ure našli v kolesarski prikolici na železniški postaji,« je razložila tiskovna predstavnica. Otrok ni bil poškodovan. Policisti so obvestili socialno službo, otroka pa so nato predali družinskim članom.