Obrambni ministri G7 zbrani v Italiji, govora tudi o severnokorejskih vojakih v Ukrajini

V Neaplju se je danes začelo dvodnevno srečanje obrambnih ministrov skupine G7. Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je uvodoma opozoril, da vse slabši varnostni okvir v svetu od Bližnjega vzhoda, Podsaharske Afrike, Ukrajine do azijsko-pacifiške regije nam ponuja obete za prihodnost, ki ne morejo biti pozitivni.

»Povezava, ki nas združuje, je trdna in temelji na skupnih vrednotah svobode in brezpogojnem zaupanju v mednarodno pravo,« je kolegom dejal Crosetto, čigar država trenutno predseduje skupini. Kot je dejal, je s tem poslal »močno in odločno sporočilo tistim, ki poskušajo onemogočiti naše demokratične sisteme«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na prvem srečanju obrambnih ministrov skupine sedmih najmočnejših svetovnih gospodarstev sodelujeta tudi generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Borrell je ob robu srečanja povedal, da sredin uboj voditelja Hamasa Jahje Sinvarja ponuja novo priložnost, da bi v Gazi dosegli premirje, izpustili preostale talce in poiskali politično rešitev. Spregovoril je tudi o misiji Unifil, ki je v zadnjem času tarča izraelskih napadov.

Napadi za Melonijevo nesprejemljivi

Napadi na misijo Unifil so nesprejemljivi, je ob petkovem obisku Libanona povedala italijanska premierka Giorgia Meloni. Italija v tamkajšnji misiji ZN sodeluje s približno 1000 vojaki.

Glede vojne v Ukrajini bodo obrambni ministri skupine G7 razpravljali o pripravah pred tretjo zimo od začetka vojne, o izgubah na vzhodni fronti in o možnosti zmanjšanja vojaške podpore ZDA, če bo republikanski kandidat Donald Trump prihodnji mesec izvoljen za ameriškega predsednika.

Na dnevnem redu srečanja, ki se bo sklenilo v nedeljo, bo verjetno tudi razprava o poročilih na podlagi južnokorejskih obveščevalnih podatkov, da Severna Koreja v podporo ruskim silam v vojno z Ukrajino pošilja svoje vojake, poroča AFP. Nato teh navedb še ne more potrditi, je v petek pojasnil Rutte.