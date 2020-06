Ob obali Krka ladja iz rimskih časov

1600 do 1700 let je stara dragocena najdba.

Shranili jih bodo v muzeju

Amfore izvirajo iz 4. stoletja. FOTO: Balhash/Getty Images

Ladja nedotaknjena leži v pesku in blatu.

Krk je tudi nadvse priljubljeno pribežališče Slovencev, nedavna najdba pa bi utegnila turistično zanimanje še povečati. Če bo novi koronavirus to dopuščal, seveda. Nedaleč od otoka so namreč odkrili potopljeno in odlično ohranjeno ladjo iz časov rimskega cesarstva, ob njej pa številne amfore.Izvirajo z območja severne Afrike in Bližnjega vzhoda, njihovo starost pa ocenjujejo na 1600 do 1700 let. Sloviti podmorski raziskovalecje nadvse ponosen na najdbo, podpisal se je že pod kar veliko odkritjih, na ladjo pa je naletel, medtem ko je risal in preučeval poti, po katerih so ladje plule iz Dalmacije proti Benetkam. Pri tem si je pomagal s sodobno tehnologijo, nad najdbo pa so navdušeni tudi podvodni arheologi, ki se bodo temeljito posvetili ladji in njenemu tovoru. Plovilo skorajda nedotaknjeno leži v pesku in blatu, povzema STA, raziskave, ki bodo nedvomno postregle z novimi zanimivimi ugotovitvami, pa bodo nadaljevali.Zdaj je na potezi hrvaško ministrstvo za kulturo, ki bo, tako upa Vrzić, zavarovalo območje ter najdene amfore in ladjo pred morebitnimi nepridipravi in skrunilci dediščine, po koncu raziskovanja pa bodo dragocenosti shranili v reškem muzeju. Vrzić je medije pritegoval že marca letos, ko je nedaleč stran od reške obale odkril izjemno mogočno morsko mino. Izvira iz obdobja 1943–1945, očitno pa je tam prežala na morebitne zavezniške sile, na katere so prežali nacisti, takrat nastanjeni v Villi Olga.