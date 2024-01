Prihaja »bolezen X«: »Karkoli že bo, moramo se pripraviti!« (VIDEO)

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril na prihod neznane bolezni, imenovane »bolezen X«. »S stvarmi se ne smemo soočiti nepripravljeni, lahko se pripravimo tudi na nekatere neznane stvari. Ker gre za skupnega sovražnika začenši s pripravljenostjo, se bomo soočili s takšnim problemom, kot je bil covid,« je poudaril.

Svetovna zdravstvena organizacija uporablja izraz »bolezen X« za označevanje okužbe s potencialom, da povzroči naslednjo epidemijo ali novo globalno pandemijo, kot je bila epidemija koronavirusa. Lahko se izkaže, da gre za novega povzročitelja, ki ga niti živali še ne poznajo. Izraz za to okužbo so prvič uporabili leta 2017, poroča NewScientist in dodaja, da bolezen še ne obstaja, vendar bi se nekega dne lahko pojavila.

»Države potrebujejo boljše sisteme za zgodnje opozarjanje na nove bolezni, zdravstvene storitve pa morajo postati bolj odporne na nepričakovano povečanje obolelih. Ko so bile bolnišnice zaradi korona virusa polne preko svojih zmogljivosti, smo izgubili veliko ljudi, ker virusa nismo mogli obvladati,« je še opozoril.

Da bi preprečili, da bi se ponovila situacija, kot je bila med korona epidemijo, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije pravi, da morajo imeti zdravstvene službe možnost razširiti svoje zmogljivosti.