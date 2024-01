Pred smrtjo je njihove oči pobelilo. Kitajci eksperimentirali z virusom

Kitajski znanstveniki z inštituta za virologijo Wuhan, ki so ga sicer že večkrat povezovali z nastankom covida-19, so objavili študijo o eksperimentih na miših z mutiranim sevom covida-19, in to takšnim, ki ima kar 100-odstotno umrljivost.

Smrtonosni virus, znan kot GX_P2V, je sprva napadel možgane tako imenovanih humaniziranih miši, gre za miši s podobno genetsko zasnovo kot ljudje. Smrtonosni virus je mutirana različica GX/2017, sorodnik koronavirusa, ki naj bi bil leta 2017 odkrit na malezijskih luskavcih, torej že tri leta pred izbruhom pandemije.

Je pandemijo res povzročil nepremišljeno izveden poskus v laboratoriju? FOTO: Getty Images

Vse miši, ki so bile okužene z virusom, so umrle v samo osmih dneh. GX_P2V je okužil njihove pljuča, kosti, oči, sapnike in možgane, in to tako hudo, da je bila smrt neizbežna. V dneh pred poginom so hitro shujšale, se zgrbile in se gibale izjemno počasi.

Ne pokažejo jasno

Najbolj srhljivo pa je, da so njihove oči dan pred smrtjo postale popolnoma bele. Študija je prva, ki je poročala o 100-odstotni stopnji umrljivosti pri miših, okuženih z virusom, povezanim s covidom-19. A rezultati ne pokažejo jasno, kako bi virus vplival na ljudi.

2017. so odkrili smrtonosni virus.

Francois Balloux, strokovnjak za epidemiologijo na Inštitutu za genetiko na Univerzitetnem kolidžu v Londonu, je raziskavo označil za grozno in znanstveno popolnoma nesmiselno. »Pravzaprav ne vidim v njej ničesar, kar bi se lahko naučili iz prisilno okuženih humaniziranih miši z naključnim virusom. Sem pa videl, kako bi šlo lahko vse narobe.«

Nekateri pa so zdaj samo še bolj prepričani, da če kaj, je ta raziskava dokončno razkrila, da je pandemijo po vsej verjetnosti povzročil nepremišljeno izveden poskus. Gennadi Glinsky, upokojeni profesor medicine na Stanfordu, je ob tem zapisal: »To norost je treba ustaviti, preden bo prepozno!«