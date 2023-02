Nova vojna na obzorju? Prvi Putinov diplomat izrekel jasne grožnje: Ta država bo naslednja Ukrajina

Medtem ko v Ukrajini poteka osvajalna vojna, Kremelj že grozi tudi drugim sosednjim državam. Na vprašanje enega vodilnih ruskih novinarjev Dmitrija Kiseljova, katera država nekdanje ZSSR »bi lahko postala nov protiruski center«, je prvi Putinov diplomat in eden vodilnih ljudi v Kremlju Sergej Lavrov kratko dejal - Moldavija.

Po njegovih besedah ​​»lahko Moldavija postane naslednja Ukrajina«, ko je obtožil Zahod, ki po njegovih besedah ​​»hujska Moldavijo proti Rusiji«. Lavrov je dejal, da težnja sedanjih moldavskih oblasti, »da državo pripeljejo v EU in Nato, priča o njihovi protiruski politiki«.

V Moldaviji so takšne besede Putinovega zunanjega ministra vzeli kot odkrito grožnjo in menijo, da bi lahko postali nova tarča v Putinovih vojnih načrtov za širitev Rusije.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta na vrhu EU-Ukrajina v ukrajinski prestolnici zagotovila nadaljnjo podporo Ukrajincem na njihovi poti v unijo in v boju proti ruski agresiji. Bruselj je napovedal tudi nove sankcije proti Rusiji, ki jih namerava uvesti še ta mesec.

Tiskovni predstavnik moldavskega zunanjega ministrstva Danijel Voda pravi, da gre za »resna grozilna sporočila ruske diplomacije« ter da imata moldavsko prebivalstvo in politika pravico do svojih strateških odločitev in prioritet, članstvo v EU pa je ena izmed njim.

»Odločno zavračamo izjave ruskega zunanjega ministra, ki ne ustrezajo resničnemu stanju in so del preverjene grozilne retorike ruske diplomacije. Rusko stran želimo spomniti, da je Moldavija izbrala pot v EU, in to podpirajo državljani Moldavije, in želimo, da Rusija spoštuje ta odnos državljanov Moldavije,« je poudaril Danijel Voda.