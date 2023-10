Niso mogli verjeti, kaj se je zgodilo na pogrebu študentke, ki jo je umoril Hamas (VIDEO)

Ena od 260 žrtev, ki se je na krvavo soboto udeležila festivala v Izraelu, nedaleč stran od Gaze, je študentka komunikologije in marketinga v Tel Avivu Bruna Valeanu (nekateri tuji mediji pišejo, da naj bi bila od 2018 do 2020 tudi inštruktorica streljanja za izraelske obrambne sile). 24-letna Brazilka se je pred desetletjem z družino preselila v Izrael, saj so iskali varnost, a doletelo jih je vse prej kot to.

Njene poslednje besede prijateljem so bile, da je v gozdnatem delu in da z vseh strani odjekajo streli. Povedala jim je tudi, da je veliko ranjenih. Žal je to bilo njeno poslednje javljanje, na koncu pa so potrdili, da je bilo njeno mlado življenje mnogo prezgodaj nasilno prekinjeno.

Njena družina je prek družabnih omrežij pozvala k spoštovanju njihovih običajev, in sicer da bi jo na poslednjem slovesu pospremilo vsaj deset ljudi. A zgodilo se je nekaj nepredstavljivega. Na pogrebu se je pojavila nepregledna množica Izraelcev, zbralo naj bi se nekaj tisoč ljudi, po podatkih nekaterih medijev celo deset tisoč.

Posnetek s pogreba je objavil brazilski CNN.