Ni za občutljive: srhljivi posnetki iz podvozja letala (VIDEO)

Pred dnevi, ko so z letališča v Kabulu prihajali prizori popolnega kaosa, so svet šokirali posnetki letala, s katerega so po vzletu v smrt padli najmanj trije Afganistanci. Ti so kot slepi potniki na podvozju letala želeli pobegniti pred talibani, ki so praktično brez boja prevzeli oblast v državi. Sedaj so se pojavili dramatični posnetek Afganistancev, ki se oprijemajo letala C-17 tik pred vzletom. V ameriškem vojaškem transportnem letalu, ki je namenjeno za prevoz največ 134 ljudi, se je nagnetlo več sto ljudi, ker v letalu ni bilo več prostora, pa so se mnogi držali njegove zunanje strani. Nekateri med njimi so po vzletu letala padli na tla z višine nekaj sto metrov. Njihova trupla so našli na strehah bližnjih zgradb.Posnetki prikazujejo enega izmed mladih Afganistancev, ki so se povzpeli na pristajalno podvozje letala. Kaj se je zgodilo s človekom, ki je snemal, in z drugimi na posnetku, ni znano, je videti noge moškega, ki visijo iz letala, potem ko so ga ukleščila vrata ohišja podvozja, natančneje tistega dela, v katerega se po vzletu povlečejo kolesa. S posnetka ni razvidno, ali je živ ali mrtev. Washington Post poroča, da so po pristanku letala v Katarju v podvozju našli ostanke trupla nekega Afganistanca.Ameriške letalske sile so sprožile preiskavo smrti afganistanskih civilistov po vzletu letala, tudi tistih, ki so padli v smrt po vzletu.