Neverjetni prizori: slepi potniki padajo z letal v grozljivo smrt (VIDEO)

Po talibanskem prevzemu oblasti v Afganistanu iz države prihajajo grozljive novice. V državi vlada nered, mednarodna javnost je nad situacijo zaskrbljena. Več o tem preberite v prispevku z naslovom Zaskrbljena tudi Slovenija: Žensko ubili, ker je bila neprimerno oblečena. Še posebej kaotično je na največjem letališču v Kabulu. Tisoči Afganistancev so se zatekli na letališče, iščoč lete iz države, preden se talibani utrdijo na oblasti. Ameriški vojaki so celo streljali v zrak, da so se ljudje razbežali, Reuters poroča o mrtvih.Talibani so za civilno prebivalstvo že prepovedali lete, zato ljudje v strahu pred talibanskim nasiljem uporabljajo neverjetne taktike, med drugim se poskušajo pretihotapiti na katero od letal in tako ubežati novemu režimu. Žal pa je vedno več takih, ki pri svojih poskusih niso uspešni. Splet so preplavili posnetki letal, na katerih je mogoče videti, da je z letal nekaj padlo. Na žalost se je izkazalo, da so to slepi potniki. Torej ubežniki, ki tako padejo v grozljivo smrt.Neverjetni prizori ljudi v paniki za preživetje.