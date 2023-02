Neverjetno odkritje: taverna, stara 5000 let

Arheološko najdišče Lagaš na jugu Iraka je postreglo s spektakularnim odkritjem: izkopali so namreč taverno iz leta okoli 2700 pred našim štetjem, so navdušeni strokovnjaki, v nekaterih delih shrambe pa so našli celo ostanke živil!

Obedovali na prostem

Arheologi že dolgo prečesavajo eno najstarejših mest v jugozahodni Aziji, toda odkritje kompleksa, ki je bil, tako vse kaže, javna obedovalnica, jih je presenetilo. Odkrili so klopi, ki so lahko gostile več deset obiskovalcev, glinen hladilnik, peč, posodje in shrambo, ki pa jim, menijo, lahko ponudi celo vpogled v takratni jedilnik! Gostje taverne so lahko obedovali na prostem, pod streho pa je bila, je videti, le kuhinja, toaletni prostor je bil nekoliko odmaknjen.

Raziskovalci so na območju ugotavljali, kako je potekalo vsakdanje življenje pred tisočletji, saj je Lagaš veljal za pomembno politično, gospodarsko in versko središče, novejša odkritja pa potrjujejo, da je na območju živelo veliko ljudi, ki so jim vsakdanji kruh dajala plodna tla, bili pa so tudi spretni in iznajdljivi obrtniki. In kot kaže, tudi gostinci, ki so kovali dobiček ob obisku številnih trgovskih potnikov. Življenje jim je lajšala tudi bližina sotočja Evfrata in Tigrisa.

1887. so našli prve ostanke Lagaša.

V Lagašu, ki je veljal za izjemno razvito in napredno mesto svoje dobe, so odkrili že ostanke ulic in različnih stavb, tudi obrtniške delavnice. Prve ostanke je daljnega 1887. odkril nemški arheolog Robert Johann Koldewey. Naslednja obsežna izkopavanja so potekala pod taktirko univerze v New Yorku med letoma 1968 in 1976, ko so odkrili dva templja in administrativni predel mesta, od leta 2019 pa arheološke projekte nadzoruje univerza v Pensilvaniji v sodelovanju z univerzama Cambridge in Pisa, ki so tudi ob podpori dronov odkrile stanovanjsko sosesko, ulice in zdaj še taverno.