Neverjeten odziv voditeljice med strašnim potresom na Tajvanu. Vse se je treslo, ona pa takole (VIDEO)

Tajvan je danes stresel hud potres z magnitudo 7,4. Več ljudi je mrtvih in na stotine ranjenih. Veliko jih je bilo tudi ujetih v ruševinah in razbitinah. Zaradi potresa so se nekatere večnadstropne stavbe nagnile. Potres je zagotovo prestrašil marsikaterega prebivalca te države, zdi pa se, da voditeljice ene izmed tamkajšnjih medijskih hiš ni. Na spletu se je namreč pojavil posnetek, ki prikazuje njen odziv med potresom. Ko se je zatreslo, se je odzvala popolnoma mirno.

Kot lahko vidimo v videu, se je dve minuti pred osmo uro zjutraj v studiu, kjer je delala omenjena voditeljica, začelo močno tresti. Voditeljica ni pobegnila, ampak je še naprej mirno vodila program.

Kot je videti na posnetku, so se luči v prostoru zelo tresle, s stropa pa je odpadalo tudi nekaj materiala. K sreči pa ni videti, da bi prišlo do kakšnega večjega rušenja stavbe.

Potres v Tajvanu je bil tako hud, da sta ga zabeležili tudi slovenski potresni opazovalnici. Arso je na družbenem omrežju X med drugim zapisal: »Tajvan je 2. 4. 2024 ob 23.58 po UTC stresel močen potres z magnitudo 7,4. Potresno valovanje je do opazovalnice v Ljubljani (LJU), ki je od žarišča potresa oddaljena približno 9350 km, potovalo okoli 12 minut.«