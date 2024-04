Prvi posnetki potresa: porušene zgradbe, otroke rešujejo skozi okno (VIDEO in FOTO)

Močan potres magnitude 7,4, ki je zgodaj zjutraj prizadel Tajvan z epicentrom v morju 18 kilometrov južno od mesta Hualien in v globini 34,8 kilometrov, je terjal najmanj štiri smrtne žrtve, 57 ljudi je poškodovanih. Oblasti na Tajvanu, Japonskem in Filipinih so sprva izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje umaknile.

Potres je po navedbah gasilcev terjal najmanj štiri smrtne žrtve, med drugim je umrl pohodnik, ko je nanj padla večja skala, še najmanj 57 ljudi pa so obravnavali zaradi poškodb.

Stroga regulacija potresne gradnje je preprečila najhuje. FOTO: Fabian Hamacher Reuters

Zaradi potresa, ki je stresel območje malo pred 8. uro po lokalnem času (ob dveh po srednjeevropskem času), se je delno porušilo več stavb, pri čemer gasilci iz njih še vedno rešujejo ljudi.

Na posnetkih, ki jih je predvajala lokalna televizija, je videti, kako so večnadstropne stavbe v Hualienu in drugod po potresu nagnjene. Zaradi zemeljskih plazov je zaprtih več cest na območju Hualiena.

Gasilci še vedno rešujejo ljudi. FOTO: Taiwan National Fire Agency Via Reuters

Uvodni potresni sunek

Na Tajvanu, Japonskem in Filipinih so oblasti sprva izdale opozorilo pred valovi cunamija, vendar so ga okoli dve uri kasneje umaknile, saj da je nevarnosti minila.

Uvodni potresni sunek je bilo čutiti po celotnem otoku, kasneje pa so sledili popotresni sunki, med njimi največji magnitude 6,5, ki so ga čutili tudi v prestolnici Taipei, kjer so začasno ustavili promet s podzemno železnico.

Gre za najmočnejši potres na Tajvanu v zadnjih 25 letih, je novinarjem povedal direktor Uprave za vreme in seizmologijo v Taipeju Wu Chien Fu. »Potres je bil blizu kopnega in plitek,« je dodal.

Stroga regulacija potresne gradnje in osveščanje glede ravnanja v naravnih katastrofah sta preprečila najhujše na otoku, kjer se sicer pogosto tresejo tla.

Zadnji tako močan potres leta 1999 z magnitudo 7,6 je zahteval 2400 življenj, Wu pa je opozoril, da lahko v prihodnjih dneh pride do še več podobnih sunkov, kot je bil jutranji.