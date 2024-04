Močan potres zabeležile slovenske opazovalnice: astrologinja napoveduje novega

Silovit potres z magnitudo 7,4, ki je stresel Tajvan in velja za najmočnejši potres v Tajvanu v zadnjih 25 letih, so zabeležile tudi slovenske potresne opazovalnice.

»Tajvan je 2. aprila 2024 ob 23.58 po UTC stresel močan potres z magnitudo 7,4. Potresno valovanje je do opazovalnice v Ljubljani, ki je od žarišča oddaljena približno 9350 km, potovalo okoli 12 minut,« je objavil Arso na omrežju X. Dodali so tudi, da je bil zabeležen tudi na opazovalnici šolske mreže v Semiču.

Astrologinja Ema Kurent napoveduje novega

Astrologinja Ema Kurent je glede na položaj planetov in zvezd napovedala, da ni naključje, da je danes streslo Tajvan.

Ema Kurent. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

»Merkur se je danes začel gibati retrogradno. To ustvarja stres. V kombinaciji z drugimi silami (zdaj predvsem z OOB Luno in obema mrkoma, sredi katerih smo) deluje na ljudi in naravo tako, da se marsikaj 'ruši', menja smer, povzroča takšne in drugačne tresljaje in posledično spremembe. Te dni se naši načrti pogosto spreminjajo,« zapiše na svojem facebooku in nadaljuje:

»Najbrž ste tudi sami opazili, da te dni do nas prihaja mnogo alarmantnih novic. Več je nasilja, nesreč in tudi ekstremnih dogodkov v naravi. Kot je bil današnji potres v Tajvanu. Nastopil je (kar seveda ni naključje) na območju, kjer ob obeh mrkih potekajo linije Urana, planeta potresov. Ob času luninega mrka je Uran tam kulminiral (MC, najmočnejša linija delovanja), ob času bližajočega se sončnega mrka pa je na točki antikulminacije (IC), kot kažeta sliki.«

Sprašuje se, ali bi bilo potres v Tajvanu mogoče napovedati. »Zelo težko, saj je občutljivih območij veliko. Tudi časov, kdaj se mrki aktivirajo, je veliko. Dogodki, povezani z mrki, lahko namreč nastopijo okoli samih mrkov (torej te dni), lahko pa tudi že malo prej ali še v mesecih kasneje,« pojasni in napove nov potres:

»Sončni mrk, ki nastopi čez nekaj dni, bo recimo ponovno aktiviran okoli 25. maja letos. Takrat bo najverjetneje spet nastopil kak močnejši potres (kje, ne vem, ampak ne pri nas) ali pa bo svet pretresla kaka druga tragedija.«