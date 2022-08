Nevejetno: delfini plavalca zaščitili pred napadom morskega psa (VIDEO)

Sanje prenekaterega avanturista so plavanje z delfini. Želja se je izpolnila Adamu Walkerju iz Velike Britanije medtem ko je plaval v ožini Cook Strait, ki ločuje severni in južni otok Nove Zelandije.

Med plvanjem so se mu pridružili simptičnimi delfini in užival je v njihovi družbi vse dokler ni sledil šok. V nekem trenutku je le nekaj metrov stran zagledal morskega psa. Ni bil prepričan, ali ga je ta opazil, on vsekakor je opazil njega.

»Poskušal sem ne paničariti in odplavati na varno,« je, kot poročajo hrvaški mediji, povedal Walker. Potem pa se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Delfini so okoli nemočnega plavalca, ki je bil brez vsake zaščitne opreme, ustvarili zaščitni obroč ter ga tako obvarovali pred morebitnim napadom s strani morskega psa.

Walker seveda ne ve, kaj se je po glavi pletlo morskemu psu in ali ga je res želel napasti, je pa prepričan, da so mu delfini rešili življenje. Glede na to da se delfini znajo obnašati tako zaščitniško, ima Wlaker morebiti prav.