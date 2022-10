Ljudje izropali lekarne po sporočilu ministrstva: Bodite pripravljeni!

Ministrstvo za zdravje na Finskem je v torek svojim državljanom priporočilo nakup enega odmerka jodovih tablet za vse ljudi, stare od 3 do 40 let, da bodo pripravljeni v primeru nevarnosti sevanja.

Smernice ministrstva o tem so bila nazadnje posodobljene leta 2002, so sporočili in dodali, da nova priporočila temeljijo na smernicah, ki jih je leta 2017 izdala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

»Nesreča v jedrski elektrarni bi lahko v okolje sprostila radioaktivni jod, ki bi se lahko kopičil v ščitnici. To najbolj škoduje otrokom, ki so zaradi visokih doz sevanja bolj izpostavljeni tveganju za nastanek raka ščitnice,« pravijo na ministrstvu.

Kdo lahko jemlje jodove tablete?

Ministrstvo je tudi opozorilo, da en odmerek jodove tablete običajno zagotavlja zadostno zaščito. Dodali so, da jod redko povzroča neželene učinke, vendar naj bi ga ljudje z boleznimi ščitnice uporabljali previdno.

»Odrasli niso izpostavljeni enakemu tveganju in smernice ne priporočajo več jemanja jodovih tablet ljudem, starejšim od 40 let« je dodalo finsko ministrstvo.

Priporočeni enkratni odmerek za populacijo od 12 do 40 let, je 130 miligramov kalijevega jodida. Otrokom, starejšim od treh let, se priporoča polovica tega odmerka.

Največja finska lekarniška veriga je v torek popoldne sporočila, da so bile zaloge jodovih tablet po objavi ministrstva tako rekoč razprodane in da si prizadevajo za obnovitev zalog, vendar ne vedo, kdaj točno se bo to zgodilo.