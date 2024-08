Nevaren virus, ki ga prenašajo žuželke, že v Evropi: »Stvari bi lahko postale neustavljive«

Po podatkih Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) so junija in julija v Evropi zabeležili 19 primerov virusa Oropouche. Dvanajst jih je bilo zabeleženih v Španiji, pet v Italiji in dva v Nemčiji. Bolezen se širi predvsem s piki žuželk, tudi komarjev. Trenutno ni cepiva za zdravljenje tega virusa, ki izhaja iz iste družine bolezni, kot sta virus Zika in mrzlica denga.

»Vsekakor bi nas moralo skrbeti. Stvari se spreminjajo in bi lahko postale neustavljive,« je dejal dr. Danny Altmann, profesor imunologije iz Londona, navaja Independent.

Osemnajst primerov, prijavljenih v Evropi, je povezano s potovanji na Kubo, en primer iz Italije pa s potovanjem v Brazilijo.

Simptomi bolezni in kako se zaščititi

Virus Oropouche lahko povzroči glavobole, slabost, bruhanje, bolečine v mišicah in sklepih ter občasno hujše simptome, ki trajajo približno štiri dni. ECDC je dejal, da so smrtni primeri izjemno redki in da je okrevanje po bolezni običajno. V Braziliji so sicer poročali o dveh smrtih, ki jih je povzročil Oropouche, pri dveh mladih ženskah, ki nista imeli drugih zdravstvenih težav.

Evropska zdravstvena agencija je ljudem, ki potujejo na prizadeta območja, svetovala uporabo zaščitnih ukrepov za zmanjšanje tveganja pikov žuželk, tako med aktivnostmi na prostem kot v zaprtih prostorih, vključno z uporabo repelentov proti insektom ter nošenjem oblačil z dolgimi rokavi in ​​dolgih hlač.