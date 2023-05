Neurje na severu Italije terjalo dve smrtni žrtvi

Severno Italijo je zajelo močno neurje, ki je v deželi Emilija-Romanja terjalo dve smrtni žrtvi, še eno osebo pa pogrešajo. Zaradi nenadnih poplav in zemeljskih plazov so evakuirali več kot 250 ljudi. Predsednik Emilije-Romanje Stefano Bonaccini je napovedal, da bo Rim zaprosil, naj za deželo razglasi izredne razmere.

V kraju Castel Bolognese blizu mesta Ravenna ob Jadranskem morju je umrl 80-letni moški. Odnesla ga je narasla reka, medtem ko je kolesaril po cesti, ki je bila zaradi poplav zaprta za promet. Gasilci so nato sporočili, da so v ruševinah hiše v kraju Fontanelice v bližini Bologne našli še drugo smrtno žrtev neurja.

Vpoklicali tudi vojsko

Na območju pokrajine Ravenna so zaradi slabega vremena evakuirali več kot 250 ljudi. Približno sto ljudi so prepeljali na varno v občini Faenze, še sto v Biancanigo di Castel Bolognese in približno 60 ljudi v občini Conselice. V pomoč civilni zaščiti in gasilcem, ki so ponoči opravili 400 intervencij, so vpoklicali tudi vojsko.

Na štirih območjih Emilije-Romanje je bil za četrtek zaradi poplav razglašen rdeči alarm, in sicer na ravnicah reke Reno in njenih pritokov, v hribovju Bologne in ob obali ter na nizkih hribih dežele. Za večji del preostale dežele pa bo veljal oranžni alarm.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je že izrazila solidarnost z ljudmi, ki jih je prizadelo neurje in sporočila, da je opravila pogovore z ministrom za civilno zaščito Nellom Musumecijem in predsednikom Emilije-Romanje Bonaccinijem.

Prizadete tudi prometne povezave

Bonaccini je medtem sporočil, da bo italijansko vlado zaprosil za razglasitev izrednih razmer v deželi. »Naredili bomo vse, kar je potrebno, da ljudem zagotovimo pomoč in podporo za škodo in posledice slabega vremena, ki je prizadelo našo regijo,« je še dodal.