Meteorologi razkrivajo, kdaj bo konec dežja in ali nam grozijo poplave

V večjem delu države reke že upadajo, naraščajo le še posamezne reke v vzhodni Sloveniji in Krka, ugotavljajo hidrologi Agencije RS za okolje (Arso). Pesnica se razliva na izpostavljenih mestih, Dravinja pa se razliva v spodnjem toku. V večjem delu države je vodnatost rek velika, le reke v alpskem svetu imajo srednje pretoke.

»Danes in v soboto čez dan bodo reke v večjem delu države še naprej upadale, Krka in Sava v spodnjem toku pa bosta še nekoliko narasli. Vodnatost rek

bo povečini ostala velika. V noči na nedeljo in v nedeljo čez dan bodo posamezne reke v osrednji, vzhodni in južni Sloveniji ponovno zmerno narasle, vodnatost rek v zahodni Sloveniji pa bo povečini ostala nespremenjena,« napovedujejo.

V novem tednu se bo vodnatost rek zmanjševala, pretoki rek bodo povečini srednji, nekoliko bodo narasle le še kraške reke.