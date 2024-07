Neurje brez primere, tudi smrtne žrtve: Strela ubila človeka na igrišču za golf (VIDEO)

Obalo Črne gore so zjutraj zajeli orkanski sunki vetra, ki jim je sledil močan dež. Zaradi neurja sta umrli dve osebi, ena pa je bila poškodovana.

Na polotoku Luštica pri Tivtu je ena oseba umrla zaradi udara strele. Gre za 60-letnega Tivčana. »Na gradbišču golf igrišča Luštica Bay je eno osebo usodno zadela strela,« so sporočili iz operativno-komunikacijskega centra tamkajšnje policije. Tragedija se je zgodila tudi v Čanju. Turški državljan je umrl na gradbišču. Delavec je bil v žerjavu, ko se je ta zrušil zaradi orkanskega vetra, navajajo Vijesti.me.

Močno neurje je v Luki Bar sicer podrlo tri žerjave in zlomilo pretovorne mostove. Po neuradnih podatkih naj bi bila ena oseba poškodovana, nastala pa je velika gmotna škoda.

Neurje ni obšlo niti črnogorske prestolnice turizma Budve in glavnega mesta Podgorice. V središču Budve je po poročanju lokalnih medijev poplavilo ulice, pa tudi nekaj podzemnih garaž. V Podgorici je močan veter podiral drevesa in lomil veje, ki so padale na ceste.

Okoli 13. ure se je vremenska situacija v Črni gori umirila.