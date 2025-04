Poglejte Mahniča v elementu: »Privoščim Golobu, naj rajši uživa v Karigadorju, Crvenem Vrhu ali kjerkoli pač želi« (VIDEO)

Poročali smo že o maratonski seji, na kateri so poslanci po dobrih 14 urah končali razpravo o interpelaciji vlade, ki jo je zaradi izjav premierja Roberta Goloba o pokojninski reformi iz leta 2012 vložila SDS. Ob koncu so s 30 glasovi za in 43 proti zavrnili sklep, po katerem bi DZ predlagal vladi, naj predčasno zaključi mandat.

Robert Golob. FOTO: Zaslonski posnetek TVS

Seveda pa na seji niso šli mimo najbolj vroče afere v tem trenutku, afere Karigador. Poročali smo že, da je predsednik vlade Golob glede razvpitih počitnic za TV Slovenija dejal, da mandata ni dobil zato, da bi se mediji ukvarjali s tem, kje je bil na vikendu. Ob tem mu je poslanec SDS Žan Mahnič zabrusil: »Jaz lahko rečem, da bom ta sklep z veseljem podprl, ker edino na tak način je možno skrajšati muke vladajoče koalicije, in sam privoščim predsedniku vlade Robertu Golobu, naj rajši uživa v Karigadorju, Crvenem Vrhu ali kjerkoli pač želi, državo pa naj prepusti tistim, ki jo znajo upravljati.«