Žalostni prizori iz delov Slovenije, kjer je že klestila toča: Ves pridelek je uničen (FOTO)

V večjem delu države lahko danes popoldne pričakujemo močnejše nevihte, zaradi česar je Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) izdala oranžno vremensko opozorilo. Možni so toča, močni sunki vetra in krajši nalivi. Arso svari pred nevarnostjo zadrževanja na prostem in v bližini dreves, daljnovodov in hudourniških vodotokov.

Dele Dolenjske so zgodaj popoldne že zajela neurja s točo. Portal neurje.si je objavil fotografije iz krajev, kjer je klestila debela toča. Med drugim je bilo precej hudo v Ivančni Gorici in Biču.

Kakšno pa je stanje pri vas? Pošljite nam fotografije.