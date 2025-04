Med Ivančno Gorico in Šentvidom počilo: voznik nepravilno prehiteval in trčil v avtobus

Okoli 19. ure se je na Cesti Rdečega križa v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležena kolesarka, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padla in se lažje telesno poškodovala. Že okoli 17. ure se je na Celovški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik kombija in peška. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik zaradi nepravilnega premika pri vožnji vzvratno trčil v peško. Pri tem se je peška lažje telesno poškodovala. V križišču Bleiweisove in Celovške ceste v Ljubljani pa se zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnega vozila in motorist. Do prometne nesreče je prišlo, ker voznik ni upošteval znaka rdeče luči in je v križišču odvzel prednost motoristu. Pri tem se je motorist voznik lažje telesno poškodoval.