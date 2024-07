Hudi nalivi povzročili pravi kaos, padala je kot jajce velika toča

V Sloveniji smo imeli minuli konec tedna pravo poletje s sončnim vremenom in temperaturami čez 30 stopinj Celzija, nedaleč od nas pa se je dogajala prava drama. Na severu Italije so hudi nalivi, med katerimi je ponekod padala tudi kot jajce velika toča, povzročili pravi kaos. Poplave so odnašale hiše in avtomobile, prožili so se plazovi, ki so izbrisali mnogo cest. V kraju Lago della Torre je zaradi plazov sredi hriba ostal ujet pastir, tako da so ga morali rešiti gasilci, prav tako so morali evakuirati sedem družin ob reki Vassola, ki je vedno bolj naraščala in grozila, da odnese hiše in ljudi v njih. Deroča voda je odnesla tudi več avtomobilov v okolici Gardskega jezera, ki je priljubljena počitniška destinacija mnogih Slovencev.

Grozljivo je bilo zadnje dni tudi v Švici, kjer so prejšnji teden zabeležili rekordno količino padavin, v petek je v nekaterih predelih v manj kot uri padlo več kot 100 milimetrov dežja. Tudi tam je voda odnašala hiše in avtomobile ter uničevala infrastrukturo, dva človeka sta v kantonu Ticino pod plazom izgubila življenje, še enega so včeraj pogrešali.

Nedaleč stran v Grčiji se medtem gasilci borijo z desetinami požarov v naravi, prostovoljni gasilec je med bojem s podivjanim ognjem izgubil življenje, temperature pa so se v notranjosti države šele konec tedna spustile pod 40 stopinj Celzija. Na območju celotne Grčije je razglašen rdeči alarm za nevarnost požarov, oblasti so evakuirale več vasi v okolici Aten, kjer je v soboto izbruhnil velik požar. Zaradi močnega vetra, ki je pihal v sunkih do sto kilometrov na uro, ga je gasilcem uspelo ukrotiti šele včeraj.