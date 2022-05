Ne boste verjeli, za kakšen drobiž se prodaja hrvaški otok

Otok je velik 5.000 kvadratnih metrov in je v zasebni lasti Vinišćana. Poudariti je treba, da se ne prodaja otok, ampak zemljišče na njem. Otoček Mali Kosmač še išče kupca. V oglasih je naprodaj od leta 2016, njegova cena pa je trenutno 700 tisoč evrov. Za ta otok pri Vinišću je že bilo nekaj zainteresiranih kupcev, trdi lastnik nepremičninske agencije, tako domačih kot tujih. Ko pa izvedo, da gradnja ni dovoljena, obupajo, poroča 24sata.

Obala otoka je pomorsko dobro, ki ga upravlja občina, in nihče ne more biti njen lastnik. Poleg tega je otok obdan z ostrimi skalami, zato je ob njem nemogoče pristati. Hrvaška ima 1.244 otokov, otočkov, pečin in grebenov, naseljenih jih je 66. Majhni so večinoma v državni lasti, več kot 80 odstotkov, ostali pa v zasebni.