Najvišja restavracija je v Šanghaju

​Snahghai Tower je s 632 metri druga najvišja stavba na svetu in najvišja na Kitajskem; ponaša se tudi z najvišjim hotelom na svetu, od nedavnega pa uradno tudi z najvišjo restavracijo!

Polno zasedena

Prehranjevanje na 556 metrih nad tlemi je vsekakor nepozabna izkušnja, dih jemajoči pogledi in občutek letenja so nepopisni, povedo gostje, k izjemnemu razpoloženju pa pripomoreta tudi zvezdnato nebo oziroma strop, prepreden s kristalnimi lučmi, in 30 metrov dolg italijanski talni mozaik v podobi svilne poti.

Shanghai Tower ponuja užitke na vrtoglavi višini. FOTOGRAFIJI: Twitter

In potem ko goste očarajo že z lokacijo in urejenostjo prostorov, te prepriča še nadvse ustrežljivo osebje, ki na mize prinaša kulinarične mojstrovine z vsega sveta: ne le to, kuharji radi razkazujejo svojo čarovnijo, zato jih je v kuhinjah odprtega tipa mogoče opazovati in občudovati pri delu. Ob okusnih jedeh, ki so mešanica japonske, kitajske in evropske kulture, strežejo tudi izbrane čaje, vina in seveda druge okusne pijače ter napitke, Heavenly Jin, ki stoji v 120. nadstropju stavbe, pa je venomer polno zaseden, so zadovoljni zaposleni.

632 metrov je visok Shanghai Tower

Restavracija je del J Hotela, kot rečeno, najvišjega na svetu, saj lahko gostje bivajo na več kot 600 metrih višine! Hotel sicer ponuja skupno sedem restavracij, a Heavenly Jin je seveda zmagovalna in z največ povpraševanja. Guinnessov certifikat ji bo prinesel še dodaten lesk in ugled, so prepričani lastniki, ki ocenjujejo, da lahko v današnji gastronomiji in turizmu preživijo zgolj presežki.

Hongkonški Ritz Carlton se tako denimo hvali z najvišjim bazenom in barom na svetu, v Dubaju pa rastejo visoke zgradbe, v celoti zapolnjene s hotelskimi nastanitvami: s 356 metri višine je trenutno rekorder hotel Gevora, a v kratkem ga bo prehitel Ciel Tower s 360 metri. V Dubaju je tudi dozdajšnja rekorderka med restavracijami, At.mosphere s 441,3 metra je bila na vrhu kar deset let.