Najlepši sladoled ližejo na Japonskem (FOTO)

Ljudje ne jemo le z usti, temveč tudi z očmi: slastna jed nam bolj tekne, če je tudi postrežena na privlačen način. V dobi mobilnih telefonov, ko ljudje svoje obroke radi poslikajo in fotografije objavijo na družbenih omrežjih, je videz hrane še bolj pomemben. Nič čudnega, da je kavarna (Thisis) Shizen v Kjotu med najbolj priljubljenimi tako med domačini kot turisti. V njej vam namreč ponudijo sladoled na resnično nepozaben način – v obliki šopka. Cvetlice, od vrtnic do lilij in japonskih kamelij, so izdelane nadvse natančno in so prave male umetnine. Strežejo pa tudi sezonske sladoledne šopke.

Kavarna v nakupovalnem kompleksu ShinPuhKan je zaradi posebnih sladoledov zaslovela po vsem svetu. Navdušene stranke zasipavajo instagram in tiktok s posnetki kreacij in kavarna je neuradno obveljala za lokal z najlepšim sladoledom na svetu.

Kot poročajo stranke, pa sladoled ni le lep, ampak tudi zelo okusen. Pripravljen je iz paste sladkega rdečega fižola, ki ji domačini pravijo anko. Pasta je pripravljena iz posebne vrste fižola azuki, ta po okusu in teksturi spominja na sladki krompir. Užitni šopki so na voljo v različnih barvah in okusih, ki jih v kavarni zamešajo na željo stranke. Sladoledni šopek stane 1650 japonskih jenov (okoli 10 evrov).

Narejen je iz posebne vrste fižola.

Kavarna je združena s trgovino, kjer prodajajo lončnice, zato se, če želite priti do sladoleda, najprej znajdete v nekakšni džungli japonskih avtohtonih rastlin. Na prodaj so tudi keramika iz japonske zemlje ter organsko pridelana hrana, čaj, sake in umetnine.

»(Thisis) Shizen odraža dragocenost japonske narave. Gre za filozofijo, ki združuje različne elemente, ki sestavljajo ta kraj. Katere naravne oblike se nas najbolj dotaknejo v današnjem času? V (Thisis) Shizenu lahko najdete kombinacije, ki so najbližje prav vam,« opišejo svojo dejavnost lastniki in sodelavci kavarne.