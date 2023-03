Najbolj srhljivo rusko sporočilo do zdaj: »Če aretirajo Putina, bodo vsa ruska sredstva odletela v ...«

Nekdanji ruski predsednik ter premier in trenutni podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitri Medvedjev je napovedal, da bo ruska vojaška industrija samo letos izdelala 1500 tankov.

Putinova aretacija kot vojna napoved Rusiji

Ob tem je opozoril, da bi aretacija ruskega predsednika Vladimirja Putina v tujini pomenila vojno napoved Rusiji.

»Nekateri idioti, polovičarji, kot je nemški minister za pravosodje Marc Buschmann, pravijo: če pride, ga bomo aretirali. On je odvetnik, ali razume, kaj to pomeni? Jasno je, da se ta situacija ne bo nikoli uresničila , ampak, predstavljajmo si, da bi na primer prišlo do tega. Sedanji voditelj jedrske države je prišel na ozemlje, recimo, Nemčije in bil aretiran. Kaj to pomeni? Vojna napoved Rusiji,«, pravi Medvedjev in dodal, da bi v tem primeru vsa ruska sredstva letela v bundestag in urad zveznega kanclerja, piše Guardian.

Zelenski v Hersonu Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal južno ukrajinsko regijo Herson, ki jo še vedno delno nadzirajo ruske sile. V regiji si je ogledal opustošenje ruskega obstreljevanja in izjavil, da je z uradniki razpravljal o razminiranju in obnovi dela regije, ki ga je Ukrajina v protiofenzivi septembra lani ponovno zavzela.

»Vojaško-industrijski kompleks obratuje s polno paro,« je dejal Medvedjev in zatrdil, da poskuša Zahod Rusijo odrezati od pomembnih sestavnih delov, hkrati pa trdi, da ji primanjkuje artilerijskih izstrelkov, tankov in raket.

»Toda samo letos bomo izdelali 1500 tankov,« je napovedal nekdanji ruski predsednik in premier. Dodal je, da večina tovarn v sektorju vojaške industrije v Rusiji dela v treh izmenah.