Je Putin za obisk uporabil dvojnika? To naj bi kazal ta del telesa (FOTO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je ta konec tedna obiskal zasedena ozemlja Ukrajine in s tem podžgal sume, da pravzaprav ne gre za pravega Putina, temveč za njegovega dvojnika.

Kot menijo nekateri, to kaže en del telesa, in sicer njegova ušesa.

Petro Andrjuščenko, svetovalec župana Mariupola, obleganega ukrajinskega mesta, ki ga je obiskal Putin, je na Telegramu zapisal, da je »Putin ali eden od njegovih dvojnikov« na nočnem obisku v okupirani regiji.

Čeprav se vse skupaj sliši precej noro, pravzaprav ni skrivnost, da javne osebnosti včasih za določene nastope uporabijo dvojnike.

V intervjuju za Daily Mail je vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe generalmajor Kirill Budanov nakazal, da ruski predsednik uporablja ekipo dvojnikov, da bi prikril izgubo nadzora v Kremlju. Dvojniki, je povedal Budanov, so prej zamenjali Putina le ob posebnih priložnostih, od invazije na Ukrajino pa so postali običajna praksa.

»Poznamo tri osebe, ki se nenehno pojavljajo, vendar ne vemo, koliko je vseh skupaj,« je za Business Insider povedal Budanov. »Vsi so bili na plastični operaciji, da bi bili videti kot Putin.«

Dodal je, da je ena od stvari, ki jih izdajo, njihova višina.

»To je vidno na posnetkih in slikah. Tu so še gestikulacija, govorica telesa in ušesne mečice, ki so za vsako osebo unikatne,« je pojasnil Budanov.

Forenzični znanstveniki že od petdesetih let prejšnjega stoletja uporabljajo meritve ušes za identifikacijo osumljencev, ušesa so lahko še boljši identifikator kot prstni odtisi.

»Ko se staraš, se tvoje uho ne spremeni – le poveča se,« je za tako BBC povedal Mark Nixon, strokovnjak za računalniški vid na Univerzi v Southamptonu in vodilni raziskovalec na področju prepoznavanja ušes.