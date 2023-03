Putinovi pristaši šokirali: eden bi raketiral sodišče, drugi začel jedrski napad (VIDEO)

Voditelj na ruski državni televiziji Vladimir Solovjov je zagrozil, da se bo vsaka država, ki bo prijela Vladimirja Putina, soočila z jedrskim napadom.

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je namreč izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika zaradi suma, da je odgovoren za nezakonito deportacijo otrok in nezakonito premeščanje ljudi z ozemlja Ukrajine v Rusko federacijo.

Moskva te obtožbe zavrača in meni, da je nalog za prijetje nesprejemljiv, a tudi nesmiseln, in opozarja, da Rusija ni pogodbenica Rimskega statuta, tako kot mnoge druge države, in ne priznava pristojnosti ICC.

Rimski statut, s katerim je bilo leta 2002 ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče, je ratificiralo 123 držav. Vendar med njimi ni ZDA, Kitajske, Izraela, Pakistana, Savdske Arabije, Turčije in Irana, pa tudi ne Indije, ki septembra gosti srečanje G20, ki naj bi se ga udeležil tudi ruski predsednik.

Raketiral bi sodišče

Solovjov je grožnjo izrekel v svoji oddaji, ki jo predvaja ruska državna televizija Rusija 1, poroča Newsweek. Posnetek je na Twitterju delil novinar BBC Francis Scarr. Pravi, da Solovjov ni neposredno omenil naloga ICC za Putinovo aretacijo, je pa zato omenil rusko komisarko za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo, za katero je bila prav tako izdana tiralica.

Ni pa Solovjov edini, ki ga zadnja poteza Zahoda proti Putinu jezi. Nekdanji predsednik Ruske federacije Dmitrij Medvedjev je haaškemu sodišču grozil z raketami.

»Povsem možno si je zamisliti uporabo hiperzvočne rakete z ruske ladje v Severnem morju proti haaškemu sodišču ... nihče ne bo tega obžaloval. Torej, državljani in sodniki, pozorno poglejte v nebo,« je zapisal Medvedjev na Telegram kanalu.