Načrtujete dopust? Takšne imajo omejitve po evropskih državah

Kako je z zelenimi potrdili?



Hrvaška

Mejni prehod Jelšane FOTO: Leon Vidic/delo



Italija

Mejni prehod z Italijo v Ratečah. FOTO: Jure Eržen/delo



Avstrija

Avstrijska vasica Hallstatt. FOTO: Shutterstock Photo



Madžarska



Španija in Portugalska



Francija



Nemčija



Velika Britanija



Grčija

Plaža Porto Katsiki na otoku Lefkas. FOTO: Dianapostolachi Getty Images/istockphoto



Malta



Ciper

Poletje je pred vrati, ob splošnem izboljševanju epidemiološke slike po Evropi in vse boljši precepljenosti (EU naj bi cilj 70-odstotne precepljenosti odraslega prebivalstva dosegla do konca julija) pa se posamezne države že s polno paro pripravljajo na prihod turistov, ki bodo vsaj deloma pomagali rešiti izgubljeni del sezone.Države tako ena za drugo napovedujejo odpravljanje večmesečnih strogih omejitev, namenjenih zajezitvi pandemije covida-19, vključno z omejitvami potovanj. Bolj ali manj povsod se odpirajo trgovine, lokali, hoteli, kulturne ustanove in turistične znamenitosti. Z malo zamude prihajajo tudi sprostitve potovanj med državami.Te bodo olajšala t. u. zelena potrdila, nekakšen covidni potni list, ki ga uvajajo po državah Evropske unije. V vseh državah članicah naj bi ga po načrtih začeli uporabljati nekje do konca junija. Nekatere države so se sicer odločile tudi za svoja potrdila.Kako je z zelenimi potrdili v Sloveniji še preverjamo: pripravljajo jih na Ministrstvu za zdravje in Nacionalnem inštitutu za jvano zdravje, vendar pa nam konkretnih pojasnil, kaj bo vsebovalo zeleno potrdilo, kdo ga bo izdajal in kdaj, še niso dali.Evropska komisija je v začetku maja predlagala omilitev trenutnih omejitev, ki veljajo za nenujna potovanja iz tretjih držav - predvsem za osebe, ki so bile v celoti cepljene proti covidu-19, in pa na splošno za potnike iz držav, kjer je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev nižja od sto.Hrvaška sledi zemljevidu oziroma t. i. semaforju ECDC in potnikom z zelenih območij dovoljuje vstop v državo brez posebnih omejitev. Vsi ostali, starejši od 7 let, morajo ob prihodu predložiti negativen PCR ali hitri test na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Če oseba testa ne opravi pred vstopom v državo, ga je dolžna nemudoma po prihodu na lastne stroške, na negativen rezultat pa mora počakati v samoizolaciji. V nasprotnem primeru je obvezna desetdnevna karantena. Ponovno testiranje v primeru daljšega bivanja na Hrvaškem ni več potrebno.Testa ne potrebujejo tisti potniki iz unije, ki dokažejo, da so bili pred več kot 14 dnevi v celoti cepljeni proti covidu-19 - to na Hrvaškem za vsa cepiva, razen za cepivo Johnson & Johnson, pomeni dva odmerka. Ne potrebujejo ga tudi potniki, ki so covid-19 preboleli in so bili pred ne več kot šestimi meseci cepljeni s prvim odmerkom cepiva. Slovenija se sicer s Hrvaško dogovarja tudi o tem, da bi ob cepljenju z AstraZeneco za prehod meje dovoljeval tudi že en odmerek.Hrvaška sicer sodeluje v pilotnem projektu EU za izdelavo digitalnih zelenih potrdil in bo po napovedih na njihovo izdajanje pripravljena že s 1. junijem. Obenem bo vstop na Hrvaško znova mogoče napovedati na spletni strani entercroatia.mup.hr, kar naj bi pospešilo in olajšalo prečkanje meje.V Italiji, ki se nadeja dobre turistične sezone, od danes veljajo manj stroge omejitve glede prihoda potnikov iz držav članic EU ter Velike Britanije in Izraela. Za tiste, ki ob prihodu predložijo negativen PCR ali hitri test na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur, ali potrdilo o cepljenju oziroma o tem, da so preboleli covid-19, namreč odslej ni več obvezna karantena. Po najnovejših informacijah, bodo v državo brez karantene dovolili tudi tistim, ki bodo imeli v zelenem potrdilu zabeležen tudi samo prvi odmerek cepiva.Ciljni datum za uraden začetek poletne turistične sezone je medtem 2. junij, a kaj točno bo to pomenilo za tuje potnike, zaenkrat še ni povsem jasno. Med drugim naj bi se sprostila pravila za prihod potnikov iz ZDA. Italija pri določanju podrobnejših pravil glede prehajanja meja sicer načeloma sledi lastni klasifikaciji tveganih območij; velika večina članic unije, vključno s Slovenijo, se tako uvršča na t. i. seznam C.Italijani so uvedli tudi svoj t. i. zeleni cepilni potni list, ki omogoča prosto potovanje po državi.Po najnovejših informacijah, bo Avstrija od danes dalje obvezno karanteno za prišleke iz nekaterih držav nadomestila z dokazilom o prebolelosti covida-19, cepljenju proti covidu-19 ali negativnim testom na okužbo z novim koronavirusom (PCT). Na seznamu držav brez karantene je tudi Slovenija, a je za vstop v državo potrebno ustrezno dokazilo v angleškem ali nemškem jeziku.Avstrija je tudi priznala vsa cepiva proti covidu-19, ki sta jih doslej priznali Evropska agencija za zdravila in Svetovna zdravstvena organizacija. Zaenkrat ne priznava ruskega cepiva Sputnik V, priznava pa kitajsko cepivo Sinopharm.Nov režim na meji bo šel z roko v roki z uvedbo t. i. zelenega potrdila, ki bo tistim, ki so bili cepljeni proti covidu-19, so ga preboleli ali so bili negativni na testiranju, od srede omogočalo obisk lokalov, hotelov in prireditev. Sprva bo to potrdilo na papirju, kasneje pa digitalno.Ob vstopu v državo iz tveganih držav ali držav z visoko incidenco okužb bo prav tako potrebno PCT dokazilo, karantena pa ne bo obvezna za cepljene ali prebolevnike, bo pa obvezna za testirane. Karanteno bo mogoče skrajšati po petih dneh z novim negativnim testom na okužbo z virusom sars-cov-2. Trenutno v to kategorijo spadajo Hrvaška, Litva, Nizozemska, Švedska in Ciper.Madžarska je zaradi pandemije za nedoločen čas zaprla svoje meje za tujce in te splošne prepovedi zaenkrat še ni odpravila. To pomeni, da lahko v državo načeloma potujejo le osebe, ki imajo za to poseben utemeljen razlog, veljajo tudi izjeme za ljudi s 30-kilometrskega obmejnega pasu.V državo poleg tega brez omejitev dovolijo osebam, ki dokažejo, da so v minulega pol leta prebolele covid-19, medtem ko potrdilo o cepljenju načeloma ni dovolj - razen za peščico držav, s katerimi so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o vzajemnem priznavanju in med katerimi je tudi Slovenija.Španci so pred tednom dni bučno proslavili konec šestmesečnega zaprtja in izrednih razmer zaradi pandemije, ko je bila med drugim odpravljena omejitev potovanj znotraj Španije. Epidemiološka situacija je sicer v med turisti priljubljenih Valencii in na Balearskih otokih slabša kot drugje v Španiji.Za obiskovalce iz tujine pravila do 31. maja ostajajo podobna, kot so bila - načelna prepoved vstopa za ljudi iz t. i. tretjih držav, medtem ko morajo potniki iz članic EU in Velike Britanije ob prihodu predložiti negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur, ter na spletu izpolniti poseben obrazec. Samo za prihod na Kanarske otoke velja tudi negativen hitri test.Portugalci so s 1. majem po skoraj pol leta znova zaživeli brez izrednih razmer in s precej manj omejitvami, obenem se je ponovno odprla kopenska meja s Španijo. S ponedeljkom prihajajo nove sprostitve potovanj, tudi za države članice EU, kjer 14-dnevna incidenca ne presega 500, torej tudi za Slovenijo.Francija - po številu prihodov največja turistična destinacija na svetu - je spričo pandemije prepovedala prihode iz vseh držav zunaj EU, izjem je le peščica. Ob prihodu v Francijo iz unije je treba predložiti negativen izid PCR testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur, sledi še ponovno PCR testiranje ob samem prihodu. Kakšnih dodatnih ugodnosti za že cepljene proti covidu-19 zaenkrat ni.Tudi v državi z največ prebivalcev in najmočnejšim gospodarstvom v EU so pred poletjem sklenili olajšati prehajanje meje tistim, ki predložijo negativen hitri ali PCR test, so bili cepljeni proti covidu-19 ali pa so ga preboleli. Po odločitvi nemške vlade jim namreč od četrtka ne bo treba več v desetdnevno karanteno.Pri tem pa sicer ostajata dve izjemi. Če oseba prihaja s katerega od območij, ki so na nemškem seznamu t. i. območij z visoko incidenco, in Slovenija zaenkrat še spada v to skupino, se namreč lahko testira šele pet dni po prihodu v državo, do takrat pa mora ostati v karanteni. Druga izjema so potniki z območij, kjer so bolj razširjene novejše različice novega koronavirusa, kot so npr. Brazilija, Južna Afrika in Indija. Njih namreč ne glede na vse, tudi če so cepljeni ali prebolevniki, čaka 14-dnevna karantena.Za Britance so se te dni sprostile omejitve potovanj, zaenkrat sicer le v države na britanskem zelenem seznamu in ob pogoju vzajemnosti. Za potnike iz teh držav bo obvezna predložitev negativnega izvida PCR testa ter ponovno testiranje v dveh dneh po prihodu na Otok.Zeleni seznam se bo s ponedeljkom razširil, a Slovenija tako kot velika večina drugih evropskih držav ostaja na oranžnem seznamu. Zanje tako ostaja obvezen PCR test pred prihodom, ponovitev testa dva in nato še osem dni po prihodu ter desetdnevna karantena. Tudi za cepljene pri tem ni izjem. Še strožja so pravila za potnike iz držav z rdečega seznama, saj morajo ti karanteno na lastne stroške preživeti v hotelih. Rdeče so predvsem neevropske države, kjer so bolj razširjene novejše različice virusa.Grčija je še ena v vrsti turističnih držav, ki v pričakovanju gostov previdno blaži omejitve, sprejete za zajezitev covida-19. Ta petek so uradno začeli turistično sezono in obenem sprostili potovanja po državi, tako za domačine kot tudi za tuje turiste. Ob prihodu v Grčijo je za potnike iz članic EU in Velike Britanije treba predložiti ali negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur, ali pa potrdilo o celovitem cepljenju, zaključenem pred najmanj 14 dnevi. Karantena nato ni več potrebna.Ta otoška državica se za tuje turiste odpira s 1. junijem. Pohvali se lahko z zelo dobro epidemiološko sliko in dejstvom, da je z vsaj prvim odmerkom cepila že več kot polovico prebivalcev. Od 10. maja so tam znova odprte restavracije, junija jim bodo med drugim sledili bari. Trenutno je treba ob prihodu na Malto predložiti negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur.Ciper sledi skupnemu ECDC semaforju držav glede na njihovo epidemiološko situacijo. Večina članic EU, tudi Slovenija, zaenkrat ostaja v tvegani rdeči skupini, kar za potnike iz teh držav pomeni predložitev negativnega PCR testa, ki ni starejši od treh dni, in nato še ponovno testiranje na lastne stroške takoj po prihodu ter čakanje na izvid v samoizolaciji. Od 10. maja obvezno testiranje za potnike, ki so bili v celoti cepljeni proti covidu-19 z enim od cepiv, priznanih v EU, ali ruskim Sputnikom V, ne velja več.