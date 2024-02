Na sojenju osumljenemu izginotja male Maddie razkrili grozljivko: Posiljeval in bižal je ženske

Grozljive podrobnosti je bilo mogoče slišati na sojenju Christianu Bruecknerju (47), ki je med drugim osumljen v primeru izginotja Madeleine McCann. Brueckner je obtožen treh posilstev in dveh spolnih napadov, domnevno zagrešenih v portugalskem Algarveju med leti 2000 in 2017.

Do napadov je prišlo v bližini mesta, kjer je maja 2007 iz stanovanja v Praia da Luz, kjer je na počitnicah bivala s staršema in sorojenci, izginila takrat triletna deklica Madeleine (Maddie).

Vse od takrat Maddie niso videli. Junija 2020 pa je nemška policija Bruecknerja imenovala za odgovornega za njeno ugrabitev in umor, vendar še ni bil obtožen ničesar v zvezi z njenim izginotjem.

Na sodišču so prebrali šokantne podrobnosti o tem, kako se je Bruecknerjeva žrtev Hazel Behan, ki trdi, da jo je napadel leta 2004, medtem ko je delala kot turistična vodička v Algarveju, bala, da ji bo napadalec »zdrobil glavo«.

Christianu Bruecknerju sodijo za več posilstev. REUTERS FOTO: Pool Via Reuters

Tožilka je na sodišču prebrala podrobnosti o napadu na Hazel. »Šel je do Behanine spalnice in jo videl, kako je spala. Takrat je bil oblečen povsem v črno, nosil je usnjene rokavice, maska pa mu je prekrivala obraz. Maska je imela majhen izrez za oči in usta, tako da je Behan lahko videla le oči in obrvi obtoženca. V levi roki je držal nož s konico 30 cm. Pokleknil je pred spečo žrtvijo in jo poklical po imenu, kar jo je zbudilo. Nož je držal tako, da ga je žrtev lahko videla, ko se je zbudila. Ko je bila v paniki, ji je ob z resnim in umirjenim tonom rekel, naj ne kriči, prekril ji je usta. Iz postelje jo je izvlekel tako, da jo je držal za obleko in lase in obrnil jo je na hrbet. V tem položaju ji je spustil spodnjice do gležnjev in jo namestil v položaj na vse štiri. Med analnim spolnim odnosom je žrtev na kratko prijel za boke in jo držal za lase. Po napadu je kondom pospravil v svoj nahrbtnik in s krpo očistil svoje rokavice,« je brala tožilka, medtem pa je bil osumljenec tiho, ravnodušen, pogled pa je imel usmerjen le v tožilko.

Iskanje pogrešane Maddie se nadaljuje. FOTO: Rafael Marchante Reuters

Na sodišču so z grozljivimi podrobnostmi opisali še dve domnevni posilstvi, in sicer neke starejše ženske, stare čez 70 let in 14-letne deklice. Tožilstvo dejalo, da je Brueckner »starejšo žensko bičal po telesu in obrazu ter najstnico prisilil k bruhanju medtem ko jo je oralno posilil.«

»Nosil je črno masko, ki je imela le odprtine za oči in usta, starejši gospe, ki je bila v svoji spalnici, pa je na oči poveznil očala za plavanje. Ker so bila očala obarvana s sivo, žrtev ni najbolje videla. Žensko je obrnil na trebuh v njeni postelji in ji roke zavezal na hrbtu. Spolni napad je posnel z dvema kamerama«.

Če bo obsojen, bi lahko Brueckner preostanek življenja preživel v zaporu, vendar vztraja, da so DNK in drugi dokazi proti njemu napačni in da priče o njem lažejo. Sojenje naj bi trajalo do junija.