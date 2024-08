Na plažo naplavilo za milijon evrov kokaina

Orkan Debby, ki je z močnim vetrom in dežjem dosegel ameriško zvezno državo Florida, je terjal najmanj štiri žrtve, 200.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

Med žrtvami orkanskega neurja je 13-letni deček, ki je izgubil življenje, ko je drevo padlo na mobilno hišo. Dva sta umrla v prometni nesreči, ko je zaradi vetra in naliva voznik izgubil nadzor nad avtom. V bližini mesta Tampa je v nesreči umrl voznik poltovornjaka.

25 PAKETOV je orkan vrgel na obalo.

»Orkan Debby je na plažo na otočju Florida Keys naplavil 25 paketov kokaina,« je na omrežju X sporočil vršilec dolžnosti vodje ameriške mejne policije Samuel Briggs II. Mamila, po Briggsovih podatkih vredna več kot milijon evrov, je odkril neznanec in o tem obvestil oblasti. Otočje Florida Keys ob jugu Floride je blizu karibskih držav, ki so vozlišče v mednarodni trgovini z mamili, zlasti za pošiljke kokaina, ki ga iz Južne Amerike tihotapijo v Evropo in Severno Ameriko.

Mamila, ki jih je zasegla ameriška mejna policija. FOTO: Facebook

Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) je napovedal, da se bo orkan prve kategorije počasi pomikal čez zvezno državo Florido proti severu, jutri naj bi dosegel Južno Karolino. Floridski guverner Ron DeSantis je zagotovil, da so ekipe pripravljene čim prej obnoviti oskrbo z električno energijo.