Na Hrvaško priplulo veliko superjaht, a še več jih je v to državo (FOTO)

V poletnih dneh so hrvaške medije znova polnili odmevni prihodi svetovnih zvezdnikov, ki si želijo uživati v lepotah Jadrana, zlasti otokih. Največ pozornosti je nedvomno vzbudil najbogatejši človek Jeff Bezos, ki je v družbi partnerice Lauren Sanchez in prijateljev Katy Perry, Orlanda Blooma in Usherja nedavno priplul na 127 metrov dolgi jadrnici Koru, eni največjih na svetu. Že junija, ko se sezona začenja, je k našim južnim sosedom priplulo 32 superjaht in Hrvaška se je tako uvrstila na osmo mesto držav z največjim številom luksuznih plovil. Največ superjaht, in sicer 259, je bilo junija v Italiji, na drugem mestu je bila Grčija z 235 superjahtami. A večmilijonska plovila, ki si jih lahko privošči le najpremožnejša elita, so samo delček navtičnega turizma, ki na Hrvaškem cveti. Od začetka leta do konca julija je v lepo njihovo priplulo tudi več kot 260.000 čarterskih gostov na jadrnicah, motornih jahtah in čolnih, še okoli 43.000 pa na ladjah. Največ jih je bilo iz Nemčije (42.689), Avstrije (39.597), Hrvaške (30.368), Češke (22.048) in Slovenije (21.708). V tem obdobju je v hrvaška pristanišča vplulo tudi 56 tujih turističnih ladij, ki so opravile 228 križarjenj s skupno 283.000 potniki, kar je 50 odstotkov več potnikov kot v istem obdobju lani.

Cena dnevnega priveza je na Hrvaškem strašansko zabeljena. FOTO: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Priljubljena Split in Dubrovnik

Split in Dubrovnik sta dve izmed najbolj priljubljenih destinacij za jahte in jadrnice, podobno pa privlačita tudi križarke. Med slednjimi jih je dobra polovica namreč pristala v dubrovniško-neretvanski županiji, s 24 odstotki ji sledi splitsko-dalmatinska.

Hkrati z rastočim številom pomorskih potnikov se na Hrvaškem povečujejo prihodki pristanišč od navtičnega turizma. V minulem letu so se v primerjavi z letom 2021 povečali za 14,4 odstotka, na 146 milijonov evrov brez DDV. Največji delež, okoli sto milijonov evrov, so predstavljali prihodki od najema privezov, ki jih je tako kot plovil vsako leto več. Pri tem velja še dodati, da so dnevni privezi v hrvaških marinah tudi do 60 odstotkov dražji kot v Grčiji. Privez na vez na Hrvaškem stane 70 evrov, v Španiji in Grčiji pa 20 evrov.