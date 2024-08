Na hrvaški plaži odkrili prisotnost fenolov ... smrtnih je že nekaj gramov (FOTO)

Učni zavod za zdravstveno varstvo Primorsko-goranske županije je sredi julija zaključil drugi cikel izredne preiskave morja, ki jo po povečanem onesnaženju z naftnimi derivati ​​iz Inine rafinerije v Urinju financira Občina Kostrena. Rezultati testa, ki je kot referenčno lokacijo zajel plaže Spužvina, Perilo, Klančić, Nova voda ter Podkvarovo in Svežanj, so pokazali, da ni priporočljivo kopanje na plažah Klančić in Podkvarovo, ki se nahajajo v neposredni bližini bližina rafinerije Urinj.

Redni monitoring kakovosti morja za kopanje v Primorsko-goranski županiji in tudi na območju občine Kostrena se je letos začel 20. maja 2024, v sredini meseca julija se je zaključil četrti cikel. V okviru tega monitoringa poteka pregled in ocena kakovosti na podlagi mikrobioloških parametrov, črevesnih enterokokov in Escherichie coli, vse na podlagi Uredbe o kakovosti morja za kopanje iz leta 2008.

Plaže na območju občine Kostrena so letos v vsakem ciklu dobile odlično oceno. Glede na to, da je bilo v zadnji kopalni sezoni na plaži Podkvarovo ugotovljeno onesnaženje morja z naftnimi derivati, je Občina Kostrena na podlagi preiskav kemijskih in mikrobioloških parametrov Zavoda za varovanje zdravja Primorsko-goranske županije odredila dodatni monitoring.

FOTO: Nel Pavletic, Pixsell

FOTO: Nel Pavletic, Pixsell

FOTO: Nel Pavletic, Pixsell

Glede na rezultate testa kakovosti morja kopanje na plaži Klančić še vedno ni priporočljivo zaradi prisotnosti mineralnih olj. Kopanje ni priporočljivo niti na plaži Podkvarovo zaradi predhodnih testiranj z dokazanimi koncentracijami mineralnih olj, skupnih maščob, aromatskih ogljikovodikov in fenolov, zelo toksičnih spojin, poroča novilist.hr.

