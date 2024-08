Župan Čobrnić zaradi požara v težavah, njegovo vozilo popolnoma zgorelo

Od torka zjutraj so se hrvaški gasilci ob obali (ter globlje v notranjosti) borili s požari, ki so zajeli Dalmacijo. Najprej je zagorelo na območju Skradina pri Šibeniku, kjer se je z rdečim petelinom spopadlo okoli 120 gasilcev ter štirje kanaderji in trije air tractorji. Gašenje je oteževal močan veter, evakuirali so ljudi iz naselij Bratiškovci in Plastovo. Ker so bile na območju tudi eksplozivne naprave iz nedavne vojne, je bilo slišati tudi detonacije.

Nato je v torek zvečer zagorelo še v Tučepih blizu Makarske. Tam je ogenj sprva zajel makijo, nizko rastlinje in borov gozd ter se nato hitro razširil, tako da je zajel štiri kilometre dolgo območje. Hrvaška gasilska zveza je včeraj povedala, da je bil torek najzahtevnejši dan v dosedanjem delu požarne sezone: od torka zjutraj do srede je po podatkih državnega gasilskega centra pri gašenju po Dalmaciji skupno sodelovalo 233 gasilskih organizacij s 1134 gasilci, 346 vozili in 20 protipožarnimi letali.

Izčrpani gasilci so omagali po dveh nočeh. FOTO: Cropix

Gašenje se je nadaljevalo tudi včeraj: požar v Tučepih je gasilo okoli 250 gasilcev z več kot 50 gasilskimi vozili ter dvema kanaderjema, ogenj pa je dosegel narodni park Biokovo ter zajel bližnjo kmetijo in avtomobile. Slišati je bilo mogoče tudi močne eksplozije. Poveljnik gasilcev iz Tučepov je za Hrvatski radio pojasnil, da je eksplodiralo v starih zapuščenih vozilih. V nevarnosti se je znašel tudi župan mesta Ante Čobrnić, ko je poskušal z avtom priti do sosednjega naselja. Kot je dejal, se je komaj rešil iz ognjenega obroča, njegovo vozilo pa je popolnoma zgorelo. En kanader bo do nadaljnjega v pripravljenosti na splitskem letališču, so še sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.

Dva gasilca ranjena

Včeraj so najprej sporočili dobro novico: požar v Tučepih pri Makarski je pod nadzorom gasilcev, odprtega ognja ni več. Ogenj je po nekaterih ocenah uničil več sto hektarjev površin, pri gašenju pa je bil poškodovan en gasilec. Požar pri Skradinu je bil včeraj popoldne še vedno aktiven, a so se razmere tam malo umirile, gasilo ga je več kot sto gasilcev s skoraj 40 vozili, dva kanaderja in dva air tractorja; zgorelo je okoli 800 hektarjev površin, med gašenjem je bil poškodovan en gasilec. Pod nadzorom je tudi tretji požar, ki je vzplamtel pri naselju Smoković blizu Zadra, ta je požgal okoli 450 hektarjev površin, gasilci sanirajo robne dele požarišča.

Od torka je aktivnih na stotine prostovoljnih in profesionalnih dalmatinskih gasilcev. FOTO: Reuters

V poznopopoldanskih urah se je situacija znova spremenila: veter je ogenj v Tučepih znova razplamtel, nov požar je izbruhnil v zaledju Trogirja (kjer je že gorelo pred desetimi dnevi), nato so ognjeni zublji začeli uničevati zaledje Biograda na Moru. Policija je za požar v Tučepih obdolžila 65-letnega krajana, ki je okoli čebelnjakov (kjer so ugotovili središče požara) odvrgel žerjavico iz kadilnika in ga polil z vodo. Ta ni zadostovala, 65-letnika bodo ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti.