Na Hrvaškem posneli sinjega morskega psa, ki je jedel iz ribičeve roke (VIDEO)

Na Hrvaškem so nedaleč od Trpnja na polotolu Pelješac posneli sinjega morskega psa. Na družbenem omrežju Facebook so objavili posnetek, ki je pritegnil pozornost številnih ljubiteljev teh živali. To v tem letnem času, pišejo, to ni prav nič nenavadnega, saj ti morski psi pridejo v plitvino jesti, se očistiti zajedavcev ali skotiti mladiče. Ta je očitno prišel po hrano, saj na posnetku vidimo, kako moškemu jé iz roke, poroča hrvaški portal Jutarnji list.

Sinji morski pes lahko zraste do pet metrov. Velja za potencialno nevarno vrsto, vendar to ne pomeni, da bi vas morala zagrabiti panika, ko jo vidite. Ko nas zagleda, ponavadi pobegne. Če se približa, je to zato, ker je radoveden. Če se zaveda, da ni ogrožen, se bo na primer z veseljem približal potapljaču in se ga celo dotaknil z glavo.

Napade v izjemno redkih situacijah, tako kot druge divje živali, ko jo izzovejo. Načeloma se nam ne bodo dotaknili, če se mi ne dotaknemo njih. Statistika to jasno kaže. V zadnjih sto letih je bilo na svetu manj kot deset neizzvanih napadov. Sinji morski pes je sicer stalni prebivalec Jadrana, pa tudi večine svetovnih morij. Na Hrvaškem je sinji morski pes zaščiten, zato sta ga ribiča pustila pri miru.