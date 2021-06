Na Hrvaškem ponujajo hiše za 13 centov

Potrebujejo prenovo

Številne hiše samevajo in čakajo na nove stanovalce. FOTO: Reuters

​Legrad na severu Hrvaške sledi zgledu številnih italijanskih mest, ki jih je prizadelo izseljevanje prebivalstva. Mladim družinam namreč ponuja zapuščene hiše, torej nov dom, za eno samo kuno.Nekatere zgradbe so dobro ohranjene, nekatere pa potrebujejo kar občutno prenovo in ureditev, a županje prepričan, da bo mesto znova zaživelo in se zapolnilo. Nekoč je bilo pomembno trgovsko središče, kamor so prihajali predvsem iz Benetk, od razpada Avstro-Ogrske pa je prebivalcev vse manj. Danes jih je le 2250, polovico manj kot sredi minulega stoletja, ukrepati je treba čim prej, so sklenili veljaki in na prodaj ponudili 19 praznih hiš in zapuščenih gradenj. Kot rečeno, so te v različnem stanju, nekatere so napol ruševine, prekrite s plesnijo, druge so kolikor toliko sprejemljive. Če upoštevamo ceno in dejstvo, da bo mestna občina prispevala tudi k prenovi, je ponudba Legrada, ki ga obdajajo zelena polja in gozdovi, kar privlačna.No, tja se ne more preseliti vsakdo, tudi občina ima seveda svoje zahteve. Denimo, posamezniki in pari, ki si želijo tam ustvariti življenje, morajo biti mlajši od 40 let; morajo biti plačilno sposobni, zavezati se morajo tudi, da bodo v Legradu ostali najmanj 15 let. Povpraševanja je veliko, celo iz Rusije, Ukrajine, Turčije, Argentine in Kolumbije, a za zdaj so se v občini zavezali, da bodo zaradi enostavnejših postopkov sprejemali le Hrvate. Legrad in okolica ponujata tudi možnosti zaposlitve, in sicer v prehranski, lesni in kovinski industriji.