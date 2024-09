Na Dunaju prvo svetovno prvenstvo tramvajev

Javni prevoz je eden ključnih dejavnikov, zakaj je Dunaj tako pogosto na vrhu lestvic mest z najvišjo kakovostjo življenja. Vendar avstrijska prestolnica ne izstopa le zaradi odlične infrastrukture, ampak tudi zaradi posebne pozornosti, ki jo namenja spodbujanju zaposlenih. Zato imajo voznice in vozniki tramvajev vsako leto priložnost, da svoje spretnosti pokažejo na evropskem prvenstvu tramvajev. Naslednje leto bo tekmovanje potekalo na Dunaju, kjer bodo šli korak dlje in prvič v zgodovini organizirali svetovno prvenstvo tramvajev.

Od leta 2012 voznice in vozniki iz različnih evropskih mest preizkušajo svoje veščine na vsakoletnem evropskem prvenstvu tramvajev. Dunajska ekipa javnega prevoznika Wiener Linien je leta 2023 osvojila naslov evropskega prvaka, septembra letos pa ga bo branila v Frankfurtu. Ekipe tekmujejo v različnih disciplinah, kot so natančna vožnja, spretnostna vožnja, zaviranje v sili in tramvajsko kegljanje, pri katerem s tramvajem z veliko kroglo zbijajo keglje.

V Frankfurtu bodo branili lanski naslov.

Na tekmovanju bo nastopilo 25 ekip

Dunaj je že leta 2015 gostil evropsko prvenstvo, zdaj pa se pripravlja na še večji izziv – septembra 2025 bo avstrijska prestolnica gostila prvo svetovno prvenstvo tramvajev. Uradna vabila bodo pošiljali v začetku prihodnjega leta. Po besedah dunajskega župana Michaela Ludwiga in predsednice uprave Wiener Linien Alexandre Reinagl se za tekmovanje že zdaj zanima več ekip iz Južne Amerike, jugovzhodne Azije in Afrike. Na tekmovanju bo nastopilo 25 ekip, tramvaje pa bo za vse udeležence zagotovil gostitelj.

Lanski evropski prvaki in predstavniki Dunaja FOTO: Bubu Dujmic/Stadt Wien

Dunajski župan je poudaril pomen javnega prevoza na Dunaju in izrazil zaupanje v svojo ekipo: »Zelo me veseli, da bo svet tramvajev prihodnje leto gostoval na Dunaju. Poleg razburljivega tekmovanja v vožnji s tramvajem bo čas tudi za dialog in povezovanje prek meja Evrope. In seveda bodo naši nadarjeni voznice in vozniki tramvajev dali vse od sebe, da bodo osvojili naslov svetovnega prvaka!«