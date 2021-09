Na čelu talibanske vlade veteran s terorističnega seznama

Talibani v Afganistanu so danes svojega veterana, mulo Mohameda Hasana Akunda imenovali za vodjo svoje nove vlade. Ključna mesta v vladi so zasedli najvišji predstavniki talibanov.



Namestnik premierja bo njihov soustanovitelj, Abdul Gani Baradar, je na novinarski konferenci sporočil tiskovni predstavnik talibanov.



Akund je sicer na terorističnem seznamu Združenih narodov in zanj veljajo sankcije ZN.



Akund prihaja iz Kandaharja, kjer so se v devetdesetih letih minulega stoletja pojavili talibani. Velja za ustanovnega člana talibanov in naj bi bil bolj religiozen od vojaških voditeljev. Blizu naj bi bil duhovnemu in vrhovnemu voditelju talibanov, šejku Hibatulahu Akundzadeju.

