Musk pokazal zobe: Twitter je začasno omejil število tvitov, ki jih lahko uporabniki vidijo na dan

Prvi mož ameriškega podjetja Twitter Elon Musk je danes naznanil, da bodo začasno omejili število tvitov, ki jih uporabniki lahko vidijo na dan. To informacijo je objavil potem, ko so tekom današnjega dneva številni uporabniki po svetu poročali o težavah pri dostopanju do Twitterja.

Musk, ki je lani s 44 milijard dolarjev vrednim poslom prevzel podjetje Twitter, je v današnjem tvitu zapisal, da bodo potrjeni uporabniški računi imeli dnevno omejitev nastavljeno pri 6000 objavah. Navadni uporabniški računi bodo imeli omejitev 600 objav na dan, novi navadni uporabniški računi pa 300 objav na dan.

Naknadno je eden najbogatejših Zemljanov objavil, da bodo omejitve kmalu zvišali na 8000 objav dnevno za potrjene oziroma 800 za navadne ter 400 za nove navadne uporabniške račune. Kdaj točno naj bi odpravili te začasne omejitve, zaenkrat ni znano.

Za začasno omejitev so se po njegovih besedah odločili med drugim zaradi visokih ravni t. i. strganja podatkov (data scraping).