Elon Musk odpustil večino zaposlenih, zdaj mu s twitterja bežijo zaradi te poteze

Švedski javni radio Sveriges Radio (SR) se je odločil, da ne bo več dejaven na družbenem omrežju Twitter. Razlog so spremembe na platformi in to, da ni več relevantna za švedsko občinstvo, so sporočili z radia, ki sicer ostaja dejaven na Instagramu, TikToku in LinkedInu.

Najbolj poslušani radio na Švedskem je v svojem blogu sporočil, da so pristnost na Twitterju že nekaj časa zmanjševali, zdaj pa so se odločili, da na Twitterju ne bodo več dejavni, zaprli pa bodo tudi več računov. Ostala bosta samo še glavni račun radia in račun njegovega vodilnega programa z novicami Ekot, ki pa bosta jasno označena kot neaktivna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Osredotočiti se moramo na prisotnost na spletu in ji dati prednost, Twitter pa se je v zadnjem letu dni preprosto spremenil in je postal za nas manj pomemben,« je pojasnil Christian Gillinger, ki je na radiu odgovoren za družbene medije.

Prejšnji teden je ameriški javni radio NPR postal prvi večji medij, ki je odšel s Twitterja v znak protesta proti novi politiki označevanja računov na družbenem omrežju, odkar ga je oktobra lani kupil milijarder Elon Musk.

V ponedeljek je enako storila kanadska javna radiotelevizija CBC/Radio-Canada, potem ko jo je Twitter označil za »medij, ki ga financira vlada«. Ob tem je obžalovala napad na svojo neodvisnost prek zavajajoče oznake.

Švedski javni radio, čigar glavni račun ima enako oznako, pa v zvezi s tem ni protestiral, saj meni, da gre za ustrezno opredelitev.

Do odhoda večjih medijev s Twitterja prihaja v okviru njegove nove sporne politike označevanja, saj bo omrežje od 20. aprila svojo znamenito modro kljukico za preverjene račune podeljevalo samo tistim, ki bodo zanjo plačali.

Musk je ob tem sprostil tudi politiko moderiranja vsebin na Twitterju, dovolil vrnitev številnim uporabnikom, ki so spodbujali sovraštvo in širili dezinformacije, ter zmanjšal število zaposlenih s 7500 na manj kot 2000.