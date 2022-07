Musk odstopil, twitter v tožbo. Bo ostal brez milijarde in še več?

Twitter je v torek na sodišču v državi Delaware uresničil grožnjo in vložil tožbo proti ustanovitelju Tesle Elonu Musku zaradi odstopa od napovedanega prevzema družbenega medija. S tožbo, ki bo verjetno izjemno dolga, ga želi prisiliti, da dokonča 44 milijard dolarjev vreden posel.

Pogodbo o načrtovanem prevzemu sta Musk in Twitter sklenila aprila, ko sta se tudi zavezala, da bo stran, ki bo kriva za odpoved prevzema, drugi strani plačala milijardo dolarjev. Ameriški analitiki menijo, da bo Twitter to zagotovo dobil, verjetno pa še več, četudi Muska ne prisili v prevzem po ceni 44 milijard dolarjev.

Da prevzema ne bo, so Muskovi odvetniki obvestili Twitter v petek. Odstop od pogodbe so pojasnili z dejstvom, da Musk ni dobil vseh zahtevanih informacij o družbenem mediju na čelu s številom lažnih računov oziroma botov, kot tudi z določenimi kadrovskimi menjavami.

Ponudil več kot je tržna vrednost

Aprila sta se Musk in Twitter strinjala, da bo podjetnik odkupil večinski delež delnic po ceni 52,20 dolarja za delnico, kar je bilo nad tržno vrednostjo. Po odpovedi prevzema so se delnice Twitterja močno pocenile, čeprav pa so se v torek malce podražile za okrog štiri odstotke na okrog 34 dolarjev.

V vloženi tožbi je zapisano, da je Musk postopal čudaško in v slabi veri ter povzročil Twitterju nepopravljivo škodo. Musk pa je tvitnil: »Oh ironija, lol«.

Twitter je Musku predal milijone podatkov o računih uporabnikov, vseh pa ne, ker v tožbi trdi, da je Musk nenehno grozil, da bo ustanovil svoj družbeni medij, če ne prevzame Twitterja, ki že več let priznava, da je pet odstotkov računov lažnih, čeprav jih sproti klesti.

Twitter prav tako trdi, da je Musk postopal hinavsko, ker je trdil, da prevzema podjetje zato, da bi ga umaknil z borze in ga očistil lažnih računov. Sedaj pa trdi, da so lažni računi razlog, da prevzema ne bo. Sicer pa naj bi začel oklevati, ko so se tržne razmere zanj poslabšale.

Vrnitev Donalda Trumpa?

Musk je svojo Twittersko avanturo že plačal z izgubo živcev, saj se je nanj vsula toča kritik z leve, ko je napovedal, da bo takim, kot je bivši predsednik Donald Trump, omogočil svobodo izražanja. Trumpa so črtali s Twitterja zaradi spodbujanja k nasilju.

Po napovedi prevzema in naraščanju vprašanj, kje bo našel denar, čeprav je eden najbogatejših zemljanov, so začele trpeti delnice njegove Tesle. V tem trenutku kaže, da bo plačilo milijarde dolarjev še najmanj, kar ga lahko doleti.

Z nameravano vrnitvijo Trumpa na Twitter si prav tako ni naredil nobene usluge. Bivši ameriški predsednik ga je pred dnevi opredelil kot nakladača in Musk mu je vrnil s pozivom, naj zajaha v sončni zahod.

Trump mu je v torek spet vrnil s trditvijo, da ga je Musk prosjačil za subvencije in mu govoril, kako velik oboževalec Trumpa in republikancev je. Ob tem je Tesline električne avtomobile označil za ničvredne. Musk je tvitnil nazaj: »Lmaoo« in pripel podobo karakterja iz risanke Simpsonovi, ki kriči na oblak.