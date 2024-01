Začelo se je sojenje staršem mladoletnega morilca iz Beograda

Na beograjskem sodišču se je danes začelo sojenje staršem 13-letnika, ki je na začetku maja lani s strelnim orožjem ubil varnostnika in devet učencev na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, še šest učencev in učiteljico pa je ranil.

Poleg dečkovih staršev se je na zatožni klopi znašel še predsednik strelišča, na katerem je mladi Kosta Kecmanović treniral uporabo orožja, in inštruktor, zaposlen na strelišču.

Obravnave bodo potekale vsaj še jutri in pojutrišnjem, tožilec pa je že danes zahteval, da se zaradi zaščite interesa mladoletne osebe javnost izključi.

Njegovemu predlogu je sicer nasprotovala obramba vseh štirih obtoženih, a je sodnica po krajšem premoru odločila v prid tožilcu.

Prav tako priče, obtoženi, njihovi zagovorniki, tožilci in strokovna javnost, ki ji je dovoljeno v sodno dvorano, o dogajanju v njej ne smejo razpravljati z novinarji in drugimi, ki bi lahko informacije posredovali javnosti.

Znano je sicer, da obtožnica Kostovega očeta bremeni kaznivega dejanja zoper javno varnost, ker je mladoletnega sina učil uporabe strelnega orožja, ga vodil na strelišče, čeprav je bil deček za to še premlad, orožja pa doma ni hranil primerno, varno in v skladu s predpisi. Tožilstvo zanj predlaga 12 let zaporne kazni.

Za Kostovo mamo predlagajo dve leti in pol za rešetkami, za predsednika strelišča in inštruktorja pa po tri leta. Zoper mamo in očeta mladoletnega strelca sicer na beograjskem sodišču poteka še en postopek, zoper njiju so tožbo namreč vložili družinski člani umorjenih v strelskem pokolu.

Po tragediji, ki je pretresla ne le Srbijo, temveč celotno regijo, so Kosto namestili na psihiatrično kliniko za otroke, kjer je s svojim obnašanjem presenetil celo strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami.

Kaj se dogaja v njegovi psihi, so poskušali razumeti s pomočjo risb, a so jih te še dodatno zmedle, saj so temačne in težko razumljive ter povsem brez čustev, enako kot Kosta.