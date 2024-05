Grozljivo strmoglavljenje letala: v kabino je treščil jastreb

Olivier Masurel je umrl v nedeljo, 5. maja, ko se je vračal v Madrid po nastopu na letalskem mitingu. Španski prvak v neomejenem akrobatskem letenju, 42, se je vračal iz San Javierja v jugovzhodni provinci Murcia, ko je trčil v ptico.

Predstavnik letalskega mitinga San Javier je sporočil: »Zlomljeni smo zaradi novice o usodni nesreči, ki jo je utrpel Olivier Masurel, akrobatski pilot, ki je sodeloval na letalskem festivalu. Letenje je bilo Olivierjeva strast in ta usodna nesreča ga je stala življenja. Leti visoko, dragi Olivier.«

Tiskovni predstavnik letališča Matilla de los Canos v Valladolidu je dejal, da je bil na poti na letališče Cuatro Vientos v Madridu in ne na njihovo letališče, kot je bilo prvotno dogovorjeno, in dejal: »Zelo smo užaloščeni zaradi izgube. Vsi so ga imeli radi in spoštovali, tu je imel svoj drugi dom. Počivaj v miru, Olivier.«

Nesreča se je zgodila, tik preden se je vrnil na cilj

Letalski šov si je ogledalo na stotisoče ljudi, niso pa vedeli, da so videli zvezdnikov zadnji šov.

En gledalec je dejal: »Trenutno čutim cel vrtinec čustev. Pred nekaj urami smo na festivalu ob akrobacijah pilotov vriskali od navdušenja, zdaj pa imamo cmok v grlu, ko smo slišali to tragično novico. Nevede smo imeli privilegij uživati v Olivierjevi zadnji predstavi. Počivaj v miru.«

Jim Bourke, lastnik družbe Southeast Aero Services s sedežem v ZDA, je dejal: »Prijatelj moj, žalosten sem, da je prišel tvoj čas. Za tiste, ki ga niso poznali - Olivier je bil duhovit in očarljiv, z močno delovno etiko in spoštljiv do vseh.«

»Bil je seveda fantastičen pilot, a tako skromen in radodaren, da od njega nikoli ne bi slišali besede samohvale. Bil je eden tistih ljudi, ki so od sebe in vseh, ki so delali z njim, zahtevali odličnost, vendar je vedno našel pot do nasvetov in kritik na lep način.«

Tiskovni predstavnik regionalnega koordinacijskega centra za nujne primere je dejal: »Gasilci iz Alcazar de San Juan so bili mobilizirani včeraj popoldne po nesreči lahkega letala. Letalo je zagorelo, ko je trčilo v tla ob cesti CM-3012, kar je povzročilo smrt pilota in edinega potnika v letalu.«