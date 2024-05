V današnji jezikovni svetovalnici se posvečamo rabi trpnika v slovenščini

V današnji jezikovni svetovalnici se posvečam rabi trpnika v slovenščini. Ta glagolski način prevečkrat uporabljamo po nepotrebnem. Poglejmo, kdaj pa ga je smiselno uporabiti.

Po definiciji je trpnik (pasiv) samo pretvorba v slovenščini bolj uporabnega in razširjenega tvornika (aktiva). Primeri: Policisti iščejo morilca. (tvornik) – Išče se morilec. (trpnik); Delodajalec nagradi dobre delavce. (tvornik) – Dobri delavci so nagrajeni. (trpnik)

Kdaj uporabimo trpnik? Trpnik je uporaben v primerih, ko vršilec glagolskega dejanja ni tako pomemben, da bi moral biti omenjen (ali je celo neznan) oziroma ko je pomembno samo to, kar je pri dejanju nastalo. Primera: Na MOFF so organizatorji povabili folklorne skupine iz tujine. (tvornik) – Na MOFF so bile povabljene folklorne skupine iz tujine. (trpnik)

Kako tvorimo trpnik?

1. Trpni način tvorimo tako, da tožilniški predmet tvornega stavka v trpnem stavku pretvorimo v imenovalnik, osebno glagolsko obliko pa nadomestimo z zvezo pomožnega glagola in deležnika na -n/-t. Primera: Dobri učenci so vedno pohvaljeni. Vaza je razbita.

2. Trpnik lahko tvorimo tudi z obliko za 3. osebo (ednine oz. množine) z obveznim prostim morfemom se , osebek tvornega stavka pa izpustimo. Primera: Gluten naj se ne bi užival. Kitajska hrana se je s paličicami.

Ko se odločimo za tvorbo trpnika s prostim morfemom se, moramo paziti, da pri tem nastali trpni stavek ni pomensko dvoumen. Pravilno uporabljen trpnik: Otrok je pogosto tepen. (To pomeni, da ga nekdo tepe.); Napačno uporabljen trpnik: Otrok se pogosto tepe. (To pomeni, da je otrok sam pretepač.)

Pogosto imamo na voljo več izraznih možnosti. Kako se torej odločati?

Prva izbira je v slovenščini vedno tvornik. Primeri: Zaposlimo/Zaposlili bomo lektorja. Namesto: Zaposli se lektor./Zaposlil se bo lektor./Zaposlen bo lektor.; Že tri dni iščemo/iščejo našega psa. Namesto: Že tri dni se išče naš pes.

Ob pretvorbi tvornika v trpnik ne smemo pozabiti, da se tožilniški predmet pri tem spremeni v imenovalnik. Primeri: Išče se Urša Plut. Trije sodniki se izberejo z žrebom. Ta hrana se je z roko. Živali morajo biti prevažane/se morajo prevažati … Navedene so/Navedejo se vse naloge in pogoji. Listine se vložijo pri pristojnem organu.

Če imate kakšno vprašanje ali pobudo, pišite na

lektura@slovenskenovice.si.

Tamara Rojc, prof. slovenščine