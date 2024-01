Zdravniki razkrili, kakšne težave jim povzroča 14-letni morilec Kosta

Vse odkar je 14-letni Kosta Kecmanović hospitaliziran v psihiatrični ustanovi, se zdravniki čudijo njegovemu vedenju. Srbska republika poroča, da je z nenavadnimi željami in izjavami znova šokiral psihiatre.

Večkrat naj bi dejal, da želi, da ga spustijo domov, da bo lahko okrasil novoletno jelko in da bi obiskal frizerja. Prosil naj bi tudi, da mu v bolnišnico pripeljejo psa, ker ga že dolgo ni videl. Ko pa so mislili, da jih s svojimi idejami ne more več presenetiti, pa je presenetil z novo idejo.

»Zdravniki imajo nasplošno z njim težave, ker ponoči ne spi. Ko ne spi, vstane in noče zaspati. Pred kratkim je naredil nekaj izjemno nenavadnega. Skočil je iz postelje in začel spraševati o sestri, na katero se zelo dolgo ni spomnil. O njej je govoril samo na začetku hospitalizacije,« je vir razkril medijem.

Zapisali so še, da se v času hospitalizacije Kosta ni spomnil na svojo družino, razen, ko je dejal, da bi rad videl, kako joče njegova mama, a še takrat mame ni naslovil kot mamo. Označil jo je z 'ona'. V vsem tem času je izrazil le željo, da bi rad videl svojega psa.

Oče je mislil, da njegov sin v nevarnosti

Srbski mediji pa so e razpisali tudi o usodnem 3. maju 2023, ko je Kosta izvedel grozljivo dejanje. Blic poroča o tem, kako je njegov oče izvedel za masaker na osnovni šoli. Prestrašen, da je njegov sin med žrtvami, se je pognal iz stanovanja, skušal ustaviti taksi, a je na koncu do šole kar tekel.

»Klical je prijatelje in jih prosil, naj mu pomagajo, da reši Kosto. Skušal je ustaviti taksi, a ker nobeno vozilo ni ustavilo, je tekel do šole, ki je bila od doma oddaljena približno 600 metrov. Na kraju je policistom rekel, da ga skrbi za sina, ki obiskuje to šolo, policist pa naj bi mu dejal, da še ni nobenih podatkov o dogajanju.«

Kmalu zatem naj bi Vladimir Kecmanović izvedel, da je streljal njegov sin. »Verjetno še ni imel vseh informacij o tem, da je njegov sin odgovoren za smrt prijateljev, ampak kar je vedel, je bilo dovolj, da se je vrnil domov. Kmalu zatem so na njegova vrata potrkali policisti in ga pridržali,« je še novinarjem Blica razkril vir.