Vroča slovenska DJ-ka osvaja svet: zdaj je navduševala tudi v Dubaju (FOTO)

Slovenska DJ-jka DE XENIA, katere pravo ime je Ksenja FIlipič, dokazuje, da se s trdno voljo da marsikaj doseči. Med tednom je namreč v šoli (je učiteljica), za vikende in počitnice pa s svojimi plesnimi ritmi navdušuje v nočnih klubih.

Da je na dobri poti, kaže dejstvo, da so si njenih nastopov zaželeli na številnih koncih sveta. Pozimi je imela na primer več nastopov na avstrijskih in italijanskih smučiščih. Za tem jo je pot vodila na Slovaško, pa v Španijo, kjer je nastopila v znanem klubu Queen kot zvezda, in v Slovenijo, kjer je imela turnejo. V teh dneh pa je nastopala v Dubaju, kamor se je odpravila na njihovo vabilo.

Slovenska DJ-ka v akciji. FOTO: osebni arhiv

»Že odkar sem leta 2017 kot nacionalna direktorica za Slovenijo v sklopu lepotnega tekmovanja World Beauty Congress prvič obiskala Dubaj, sem vedela, da je to šele uspešen začetek moje poslovne poti v tej čudoviti deželi, saj smo z ekipo dosegli zavidljive rezultate v svetovnem merilu, hkrati pa sem čutila, da me v Dubaju čaka še nekaj večjega, kar mi je uspelo uresničiti te dni, in sicer sem bila povabljena na svoj prvi nastop v enega izmed vodilnih klubov v Dubaju, The Premiere Dubai, in si s tem odprla vrata za vnaprej ter tako dosegla nov mejnik v svoji karieri,« je povedala DE XENIA.

Med nastopom v Dubaju. FOTO: osebni arhiv

Prihodnje dni bo ponovno nastopila v tujini. Odpravlja se v priznani češki klub Duplex. Namignila je, da so pred njo tudi nastopi na svetovno znanih festivalih. Na katerih točno pa ta hip še ni povedala. Zdi se, da je prihodnost pred to našo glasbenico zelo svetla. O njej bomo zagotovo še slišali.